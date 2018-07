1ª prévia do IGP-M desacelera e fica em 0,14% A primeira prévia do IGP-M de dezembro subiu 0,14% após avançar 0,80% em igual prévia em novembro, segundo informou há pouco a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado veio dentro das estimativas dos analistas ouvidos pelo AE Projeções (-0,26% e +0,30%), e foi superior à mediana das expectativas de -0,02%. A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem a primeira prévia do IGP-M de dezembro. O IPA teve aumento de 0,04%, em comparação com a alta de 1,01% na primeira prévia de novembro. O IPC registrou avanço de 0,36%, ante elevação de 0,22% em igual período do mês passado. Já o INCC teve alta de 0,27% na primeira prévia divulgada hoje, em comparação com o aumento de 0,70% na primeira prévia de novembro. O resultado acumulado do IGP-M é muito usado como índice de reajuste nos contratos de aluguel. Até a primeira prévia de dezembro, o IGP-M acumula elevação de 10,10% no ano e em 12 meses. O período de coleta de preços para cálculo foi do dia 21 a 30 de novembro.