10 objetos de decoração para valorizar sua casa

Um objeto pode mudar completamente um ambiente, conferindo estilo e beleza ao local e causando uma ótima impressão. É por isso que vale a pena investir em produtos singulares para dar um tom especial à sala, ao quarto ou a qualquer outro espaço da casa, deixando tudo com a sua marca e o seu estilo.

Na lista abaixo, sugerimos opções variadas que vão fazer a diferença no seu dia a dia.

Luminária 3D

Em formato de lua, esta luminária é linda e chama a atenção. Pode ser usada em várias cores, como branca, azul, vermelha e verde. Compre aqui

Espelho decorativo

As formas geométricas do prisma dão a sensação de profundidade, aliando a funcionalidade do espelho ao impacto visual. Compre aqui

Relógio estiloso

Com peças coláveis, o relógio mede 120 x 120 cm e confere uma atmosfera elegante e moderna ao ambiente. Compre aqui

Vaso colorido

Liso e com ótimo acabamento, o kit com dois vasos amarelos de cerâmica é fácil de limpar e faz a diferença na decoração. Compre aqui

Placas decorativas

Dá para fazer diversos tipos de montagens com este kit com 6 placas decorativas, que trazem frases motivacionais. Cada uma mede 20 x 30 cm. Compre aqui

Quadro artístico

O famoso quase "A Noite Estrelada", de Vincent Van Gogh, aparece em um conjunto com 5 quadros complementadores, que já vêm prontos para pendurar. Compre aqui

Kit com capas para almofadas

São 4 capas para almofadas, com 10 cm de altura e zíper invisível. É uma boa opção para deixar em cima do sofá ou até da cama. Compre aqui

Banqueta colorida

Esta banqueta colorida combina com qualquer estilo e vai fazer a diferença em seu ambiente. Compre aqui

Papel de parede

Fácil de aplicar, o papel de parede com triângulos pretos pode decorar um ambiente todo ou apenas uma parede da sua casa. Compre aqui

Porta-tudo

Você pode brincar com as combinações de objetos nesta grade de arame, colocando anotações, fotos e o que mais preferir. Compre aqui

