Mais de 11 milhões de declarações do Imposto de Renda 2022 foram enviadas

De acordo com a Receita Federal, mais de 11,7 milhões de declarações de Imposto de Renda já foram transmitidas pelos contribuintes à base de dados do Fisco. As informações contemplam período até 11h desta quarta-feira, 6.

Leia Também IR 2022: Receita Federal amplia isenção de taxas para venda de imóveis

O prazo pra prestação de contas começou em 7 de março e teve seu final prorrogado para 31 de maio - pelo terceiro ano consecutivo, por conta da pandemia. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de terça-feira, 5. O vencimento de imposto a pagar também foi adiado para o final de maio. Já o calendário de restituição segue o mesmo, de maio a setembro.

Vale lembrar que o Imposto de Renda 2022 tem como ano-calendário 2021. Isso significa que apenas informações referentes ao ano passado entram na plataforma a ser preenchida neste ano. Portanto, salários, por exemplo, recebidos a partir de janeiro de 2022 vão entrar apenas na declaração de 2023, caso haja obrigatoriedade.