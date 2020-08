15 produtos incríveis para quem é apaixonado por café

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Depois da água, o café é a bebida mais consumida do mundo! E por isso é sempre válido investir em produtos que incrementem o seu preparo e deixem a experiência de tomar um cafezinho ainda mais gostosa.

A lista abaixo traz diversas opções de coadores, cafeteiras e máquinas de café, além de livro, kits de canecas e xícaras, moedor e muito mais.

1 - Coador em formato de peneira

Super bem avaliado, o coador com micromalha possui suporte que pode ser utilizado direto na jarra, na xícara ou na garrafa térmica. É perfeito para quem aprecia os sabores mais nobres do café, porque, por não utilizar filtro de papel, retém óleos e aromas. Basta despejar água fervida aos poucos, mexendo com a colher. Compre aqui

2 - Moedor de café

Ideal para uso doméstico, é útil e deixa a cozinha ainda mais bonita. Pode moer até 50 gramas de café em poucos segundos, e deixa o grão na moagem que você precisar. Possui tampa transparente e lâmina de aço inoxidável. Compre aqui

3 - Cafeteira italiana

Olha que charme a cafeteira amarela da Bialetti, simplesmente a marca mais famosa da Itália. Tem alça de silicone, válvula de segurança e corpo em alumínio polido. Tem capacidade para fazer 150 ml de café, o necessário para três xícaras. Compre aqui

4 - Máquina Nespresso Inissia

Nas cores brancas, preta e vermelha, a máquina da Nespresso é uma das mais vendidas do país. Este modelo tem reservatório de água de 700 ml e prepara café expresso (40 ml) e café lungo (110 ml). Acompanha um kit com 14 cápsulas da Nespresso, as queridinhas dos clientes. Compre aqui

5 - Canecas de porcelana

Seu café vai ter um gostinho até melhor com estas lindas canecas de porcelana. São várias estampas disponíveis, cada uma com capacidade para 400 ml. As alças se adequam facilmente às mãos, valorizando a experiência. Compre aqui

6 - Espumador de leite

Indispensável para quem ama aquele cafezinho com leite, igual ao de padaria. Bonito e útil, o espumador pode ser colocado no micro-ondas e tem capacidade para 100 ml. Compre aqui

7 - Bule metalizado

Este é um bule para você servir café ou chá com muito estilo. Em acabamento metalizado, o produto possui ampola de vidro e mantém o líquido quentinho, como deve ser. Compre aqui

8 - Coador transparente

O coador estilo Hario V60 é o utilizado por baristas em todo o mundo. As principais características que o diferenciam do coador comum são as espirais na parte interna, que facilitam a expansão do pó de café, e o abertura grande em sua base, possibilitando o controle da velocidade do fluxo da água. Compre aqui

9 - Livro com histórias e receitas

Com capa dura, o livro "Dicionário Gastronômico - Café com Suas Receitas" vem recheado de belas fotos e informações sobre a bebida, desde lendas antigas até seu surgimento e detalhes técnicos. É escrito pela jornalista Giuliana Bastos, que também dá várias receitas preparadas com café. Compre aqui.

10 - Coador de pano

O gracioso kit vem com dois coadores de café com filtro de pano, além de duas xícaras. É lindo, útil e charmoso a qualquer hora do dia. Compre aqui

11 - Máquina completa

Ideal para uso profissional, permite o uso de pó, sachê ou cápsulas. Tem um reservatório de leite para 600 ml, que possibilita o preparo de 10 capuccinos. Também é possível fazer expressos, latte ou latte machiato. Compre aqui

12 - Cafeteira francesa

Bast adicionar água quente e pó de café e pressionar a válvula do filtro até o fim. Assim, você consegue uma bebida deliciosa que preserva as características de sabor. Feita em vidro e aço inoxidável, com capacidade para 600 ml. Compre aqui

13 - Kit com xícaras coloridas

Vão fazer o maior sucesso em sua casa estas seis xícaras coloridas, feitas em porcelana e com capacidade para 60 ml. O momento do café vai ficar ainda melhor e divertido. Compre aqui

14 - Cafeteira elétrica

É sempre bom ter em casa uma cafeteira tradicional, ainda mais se ela tiver design moderno e filtro permanente que dispensa o filtro de papel. A jarra de vidro é fácil de lavar e não deixa resíduos ou odores - além de manter sua bebida sempre quente. Compre aqui

15 - Conjunto de jarra com coador

Elegante e ótimo para ter em casa ou dar de presente, o conjunto inclui uma jarra em vidro e um coador de flanela de algodão embutido na jarra, fazendo com que a temperatura do café seja mantida durante o processo. O pegador de madeira valoriza ainda mais o kit. Compre aqui

