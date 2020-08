16 carrinhos de bebês bem avaliados e de preços variados

Quem precisa comprar carrinho de bebê sabe que os preços costumam ser altos. Por isso, vale a pena pesquisar e comparar várias opções. Para ajudar na escolha, reunimos 16 produtos super bem avaliados pelos clientes, de diferentes cores, marcas e valores.

A lista traz os carrinhos por ordem de preço, de R$ 299 a R$ 3.999.

1 - Carrinho de Bebê Flip Berço, Multikids

Indicado desde o nascimento até crianças com no máximo 15 kg. Possui estrutura reforçada, cinto de segurança com cinco pontos e capote retrátil. Por R$ 299.

2 - Carrinho de Bebê Delta Pet, Voyage

Oferece inclinação total do encosto, apoio ajustável de pés e barra frontal removível, além de apoio acolchoado para as mãos. Por R$ 339,99.

3 - Carrinho de Bebê Funny, Voyage

O produto vem com três posições de reclinação e barra de proteção frontal. O colchonete é colorido, macio e removível. Por R$ 379,99.

4 - Travel System Reverse, Cosco Recomendado para crianças de até 3 anos, possui alça reversível, possibilitando que a criança passeie virada para os pais. Por R$ 569,99.

5 - Carrinho London, Chicco

Esta opção traz encosto ajustável em quatro posições, cinto de segurança de cinco pontos, capota retrátil e apoio para os pés. Por R$ 599.

6 - Travel System Reverse Rajado, Cosco Conjunto de bebê conforto com redutor de assento + carrinho tipo berço, com bandeja frontal removível, alça reversível e freio traseiro centralizado. Por R$ 599,99.

7 - Travel System Reverse, Cosco Vem com bebê conforto com redutor de assento + carrinho tipo berço, com alça reversível e bandeja frontal removível com porta-copos. Por R$ 619,89.

8 - Carrinho de Bebê Happy, Cosco Feito com poliéster, apresenta encosto para descanso, adequado para recém-nascidos, e rodas dianteiras duplas com travas de movimento. Por R$ 629,90.

9 - Travel System Reverse, Cosco Inlcui carrinho tipo berço, com alça reversível, e bebê conforto. Vem com bandeja removível com porta-copos e amplo cesto de compras. Por R$ 639,89.

10 - Carrinho London, Chicco Prático e funcional, possui encosto rígido e reclinável (em quatro posições), cinto de cinco pontos e apoio ajustável para as pernas. Por R$ 669.

11 - Travel System Nexus, Cosco O kit traz um bebê conforto e um carrinho, com função berço, rodas largas, capota extensível (com bolso) e acolchoado removível. Por R$ 919,89.

12 - Travel System Moove, Cosco Outra opção que inclui bebê conforto e carrinho. Oferece assento reclinável tipo berço, apoio para os pés e bandeja frontal com porta-copos. Por R$ 1.019,90.

13 - Carrinho Echo Twin

O carrinho duplo tem encosto rígido reclinável, com quatro tipos de posições, e a capota pode ser ajustada de forma independente - nos dias quentes, a parte traseira tem a opção de ser removida. Por R$ 1.699.

14 - Carrinho de Bebê Zapp Flex, Quinny Reclina completamente e é fácil de empurrar e de carregar, pois possui trava de fechamento. Pode ter o assento virado para os pais. Por R$ 1.869,99.

15 - Travel System Mobi, Safety O kit inclui bebê conforto e carrinho com estrutura em alumínio, que possui quatro posições reclináveis e cesto de compras para até 5 kg. Por R$ 2.023,99.

16 - Carrinho de Bebê Moodd, Quinny Estiloso, possui tecido impermeável e resistente a líquidos e sujeira, além de rodas com suspensão e descanso ajustável para os pés. Por R$ 3.999.

Aviso: Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.