17 Refis no Brasil em 10 anos é convite a não pagamento de impostos, diz ministro da Justiça

O ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse nesta quinta-feira, 15, que o excesso de programas de parcelamento de dívidas tributárias no Brasil, os chamados Refis, representa um "convite" ao não pagamento de impostos.

"O Brasil teve 17 Refis em dez anos. Isso mostra o poder imenso do lobby do setor privado no Legislativo e no poder Executivo. É um convite a não pagar tributo", comentou o ministro durante o Fórum Econômico Mundial, onde participou de um debate sobre corrupção na América Latina. Ao exemplificar a força desse lobby, ele lembrou ainda que, até recentemente, 57 setores da indústria contavam com proteção contra importações.

Sobre o tema do debate, Torquato disse ver no tamanho excessivo do Estado a fonte da corrupção no setor público. "Enquanto o Estado brasileiro for como é, vai ter corrupção É imenso o poder de concentração", afirmou o ministro.

Ele, ao tratar da força das corporações, assinalou que a reforma da Previdência só não foi possível em razão da força de quatro grandes corporações públicas, sem citar quais.

Torquato avaliou também que é preciso que o setor privado acredite que a corrupção "faz mal" ao destruir a livre competição.