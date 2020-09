21 eBooks com dicas preciosas para alavancar sua carreira

Saber administrar melhor uma empresa, conseguir aumentar a produtividade, liderar de maneira mais eficaz e aprender a apresentar projetos com mais segurança são algumas das metas da maioria dos profissionais hoje em dia. Nos 21 livros sobre negócios, administração e economia listados abaixo, é possível aproveitar dicas preciosas que podem não apenas alavancar sua carreira e seus empreendimentos, mas também melhorar sua vida de modo geral.

1 - "Como Convencer Alguém em 90 Segundos"

Saber vender bem seu produto, seu projeto ou sua empresa é fundamental para chegar ao topo. Neste livro, o especialista Nicholas Boothman ensina como usar o rosto, o corpo, a atitude e a voz para causar uma primeira impressão marcante, estabelecendo confiança imediata e criando fortes vínculos de credibilidade. É uma garantia de uma comunicação de sucesso, transformando as conexões instantâneas em duradouras e produtivas relações de negócios.

2 - "As Armas da Persuasão"

O psicólogo Robert B. Cialdini se dedicou ao estudo da persuasão para entender quais fatores levam uma pessoa a dizer "sim" a um pedido - e que técnicas exploram melhor esses fatores. Aqui, ele detalha seis princípios psicológicos básicos que governam o comportamento humano quando tomamos uma decisão e que podem ser usados como verdadeiras armas para pedidos de compras, doações, concessões, votos, permissões etc. Além disso, aprendemos a usar essas técnicas a nosso favor nas interações diárias de todo tipo, com vizinhos, amigos, colegas, parceiros de negócios ou familiares.

3 - "Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes"

Esta é uma nova edição deste importante best-seller de negócios, com tiragem revista e ampliada, para comemorar os 25 anos de lançamento. Desde a primeira publicação da obra, muita coisa mudou no mundo empresarial e político. No entanto, os 7 hábitos estabelecidos por Stephen Covey são eternos e imutáveis, guiando e ajudando inúmeras pessoas neste meio século - sejam elas chefes de Estado ou indivíduos comuns.

4 - "Marketing 4.0: Do Tradicional ao Digital"

Este livro comprova mais uma vez por que Philip Kotler é considerado o pai do marketing moderno. Junto com Hermawan Kartajaya e Iwan Setiawan, ele examina as importantes transformações na passagem do marketing tradicional para o digital (4.0). Eles mostram não só como a conectividade alterou de forma radical o modo como vivemos, mas como entender os caminhos do consumidor na era digital e adotar um conjunto novo de métricas e práticas de marketing.

5 - "Mais Rápido e Melhor"

Escrito por Charles Duhigg, vencedor do prêmio Pulitzer, o livro traz oito conceitos-chave que explicam por que algumas pessoas e empresas são tão produtivas. Ao combinar sua incansável curiosidade, histórias instigantes e grandes reportagens com a experiência de profissionais de diversas áreas (CEOs, educadores, generais, agentes do FBI, pilotos de avião e compositores da Broadway), Duhigg mostra como todos nós podemos alcançar o sucesso com menos estresse e esforço, fazer mais sem sacrificar o que estimamos e nos tornar mais rápidos e melhores em tudo o que fazemos.

6 - "Como se Tornar um Líder Servidor"

Com 3,6 milhões de exemplares vendidos, "O Monge e o Executivo" se tornou um dos mais influentes livros sobre liderança já publicados no Brasil, disseminando conceitos inovadores que estão sendo debatidos e adotados por empresas, universidades, escolas, famílias e indivíduos em todo o país. O novo livro de James C. Hunter, "Como se Tornar um Líder Servidor", tem dois objetivos: o primeiro é compilar de maneira simples, concisa e clara os princípios da liderança servidora apresentados em seu livro anterior. O segundo é proporcionar um guia que facilite a aplicação desses princípios em sua vida e no trabalho.

7 - "A Linguagem Corporal dos Líderes"

A mais recente pesquisa na neurociência e psicologia provou que a linguagem corporal é crucial para a eficácia da liderança - e este livro vai mostrar a você, exatamente, como ela impacta a capacidade dos líderes em negociar, administrar a mudança, estabelecer a confiança, projetar o carisma e promover a colaboração. Escrita por Carol Kinsey Goman, a obra explica que a linguagem corporal é a administração do tempo, do espaço, da aparência, da postura, do gesto, da prosódia vocal, do toque, do cheiro, da expressão facial e do contato visual.

8 - "Princípios"

Conhecido como o “Steve Jobs dos investimentos”, Ray Dalio é fundador da Bridgewater Associates, a quinta empresa privada mais importante dos Estados Unidos e a mais eficaz gestora de fundos hedge do mundo. Listado pela "Time" entre as cem pessoas mais influentes de 2012, Dalio compartilha, em "Princípios", suas técnicas, que foram refinadas em quarenta anos de experiência - para auxiliar qualquer pessoa ou empresa a alcançar seus objetivos.

9 - "101 Perguntas e Respostas para o Empreendedor Iniciante"

Este é um livro pensado para quem está começando ou quer começar sua trajetória como empreendedor no mundo digital, de forma prática e direta. Se você está com alguma dúvida ou enfrentando um desafio no seu negócio é muito provável que a resposta que você busca esteja aqui. A obra é escrita por João Vitor Chaves, fundador do Empreenda Junto e sócio da Suno Research.

10 - "Sprint"

Como inovar? Por onde começar? Como formar uma boa equipe? Que forma terá uma ideia quando for colocada em prática? São muitas as perguntas que martelam na cabeça de quem precisa tirar ideias do papel, e por isso o designer compartilha, neste livro, o método que criou enquanto trabalhava no Google: o sprint. Segundo ele, a técnica era usada para tudo na empresa, do aperfeiçoamento do mecanismo de buscas ao Google Hangouts, com o foco em desenvolver e testar ideias em apenas cinco dias. "Sprint" serve para equipes de todos os tamanhos, de pequenas startups até os maiores conglomerados, e pode ser aplicado por qualquer um que tenha uma grande oportunidade, problema ou ideia e precise começar a trabalhar já.

11 - "Criação de Riqueza"

Não adianta conseguir altos lucros se você não souber como administrá-lo. Com mais de 1 milhão de livros vendidos, Paulo Vieira passou a analisar sua própria experiência e, após anos de dedicação, encontrou as variáveis para o verdadeiro enriquecimento.

12 - "Scrum: A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo"

O mundo vem sofrendo um processo de mudança contínuo cada vez mais acelerado. Para quem acredita que deve haver uma maneira mais eficiente de fazer as coisas, "Scrum" é um livro instigante sobre o processo de liderança e gestão que está transformando a maneira como vivemos. Instituições que adotaram o método já registraram ganhos de produtividade de até 1.200%.

13 - "A Arte de Fazer Acontecer"

Sua mente deve estar livre para criar, e não preocupada em reter informações. Foi com esse argumento que David Allen criou o método GTD – Getting Things Done: um sistema de gestão que tem ajudado inúmeras pessoas e empresas a colocar ordem no caos. Considerado a principal autoridade no campo da produtividade, Allen trabalhou com os melhores e mais brilhantes talentos do mundo defendendo a teoria de manter "a mente clara como água" e abordando o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

14 - "Negocie como se Sua Vida Dependesse Disso"

Com mais 700 mil unidades vendidos em todo o mundo, este livro leva você para o mundo das negociações de alto risco e para dentro da mente de Chris Voss, que, em sua carreira no FBI, se tornou o principal negociador internacional em situações de sequestro. Um dos mais bem-sucedidos guias de negociação dos últimos tempos, ele ensina nove princípios contraintuitivos para se tornar mais persuasivo na vida pessoal e profissional. Tudo isso combinado a histórias reais e emocionantes da atuação de Voss no FBI.

15 - "Os Segredos das Apresentações Poderosas"

Todos os dias, pessoas dentro e fora das empresas precisam fazer apresentações, seja para sua equipe, para um cliente, para vender, para fechar um negócio, para convencer sobre um ponto de vista, para passar informações fundamentais, para motivar e encantar plateias. Uma apresentação pode ser um grande problema, mostrando fraquezas de um profissional que não consegue se expor bem, ou uma grande oportunidade de se valorizar e dar um salto na carreira e de vender qualquer coisa para qualquer pessoa ou plateia. Este livro ajuda profissionais em geral, por meio da experiência de um dos maiores palestrantes do Brasil, Roberto Shinyashiki.

16 - "Criatividade S.A."

Qual a fórmula por trás de filmes adorados por multidões, como "Toy Story", "Monstros S.A." ou "Procurando Nemo"? Em "Criatividade S.A.", Ed Catmull conta a trajetória de sucesso do mais importante e lucrativo estúdio de animação da atualidade, a Pixar, que ele ajudou a fundar, em 1986, ao lado de Steve Jobs e John Lasseter. Dos encontros da equipe às sessões de brainstorm, Catmull mostra como se constrói uma cultura da criatividade, num livro definitivo para quem busca inspiração para os próprios negócios.

17 - "Livro de Ouro dos Gatilhos Mentais"

Nessa obra, você descobrirá como aplicar na prática 32 "gatilhos" no seu negócio, indo muito além de uma simples comunicação de vendas. Mostra qual o principal motivo que impede a realização de mais vendas e como ativar as emoções dos clientes para que ele, de fato, compre.

18 - "Da Ideia ao Bilhão"

Milhares de empreendedores se inspiram no sucesso de negócios como Nubank, iFood e Stone para se destacar na nova economia. Mas como essas empresas conseguiram de fato revolucionar seus mercados e conquistar o status de unicórnio? "Da ideia ao Bilhão", do jornalista Daniel Bergamasco, detalha as práticas transformadoras por trás do triunfo dos dez primeiros unicórnios brasileiros (startups que possuem avaliação de preço de mercado no valor de mais de 1 bilhão de dólares) e mostra por que o país se tornou um dos principais celeiros de empreendimentos digitais.

19 - "Dedique-se de Coração"

A história da Starbucks não é apenas um registro de crescimento e sucesso, ela conta também como uma empresa pode ser construída de maneira diferente. Em "Dedique-se de Coração", percebemos que uma empresa pode, sim, funcionar com o coração, nutrir a alma e ainda dar lucros. Neste livro, vemos que é possível, a longo prazo, oferecer valor aos seus acionistas sem sacrificar a crença central de que se deve tratar os funcionários com respeito e dignidade.

20 - "As 21 Indispensáveis Qualidades de um Líder"

Você é um bom líder? Sua equipe se sente motivada com sua liderança? Você está pronto a exercer a liderança? Neste lívro, John C. Maxwell mostra como alcançar uma liderança de excelência e como motivar os liderados. Cada capítulo apresenta uma qualidade indispensável, com objetivo de levar você a superar o seu potencial.

21 - "Reinventando as Organizações"

Um novo modelo organizacional está surgindo, prometendo uma revolução no local de trabalho. Frederic Laloux nos mostra que o próximo estágio da consciência humana está em curso e vai mudar a forma como administramos nossos negócios. Com exemplos e histórias de organizações pioneiras, este livro é leitura indispensável para líderes, empreendedores, fundadores, coaches e consultores.

