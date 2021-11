29 árvores de Natal e enfeites típicos para decorar e alegrar sua casa

Se você adora deixar sua casa com a cara do Natal, agora é a hora de garantir uma bela árvore e vários enfeites lindos que vão fazer toda a diferença e receber elogios de amigos e parentes. O site da Amazon traz dezenas de opções de artigos típicos, incluindo presépios, bolas decoradas, guirlandas e luzes especiais. Clicando aqui, você acessa a página especial com todos os artigos de decoração para o fim de ano, mas a gente selecionou alguns itens para te ajudar na escolha.

29 árvores de Natal e acessórios para o fim de ano

Árvore de Natal Decorada Alpina 180 Cm (R$ 1.599,98)

Kit de Bolas e Enfeites de Natal 24 Peças (R$ 79,90)

Bolsas para Presentes de Natal Valicclud 6 Unidades (R$ 84,86)

Presépio Infantil com 12 Peças (R$ 144,90)

Fio Cobre Cordão Luz Fada 5 Metros (R$ 27,90)

Guirlanda de Natal para Porta Vosarea (R$ 60,60)

Kit Rena e Trenó Natal 6 Peças Master Christmas (R$ 79,90)

Árvore Pinheiro de Natal Modelo Luxo 260 Galhos (R$ 399,90)

Kit 45 Bolas de Natal Mista Gliter, Fosca e Brilho Dourada (R$ 149,90)

Sacolas para Presente Decoradas 10 Unidades (R$ 29,25)

Kit Bolas de Natal para Árvore com 12 Peças (R$ 52,67)

Guirlanda de Natal Aboofan (R$ 206,87)

Jogo de Bolas de Natal Mickey Mouse 6 Peças (R$ 112,90)

Cordão de Luzes LED Enfeite de Natal Mojoyce (R$ 198,90)

Estatueta de Papai Noel Decking The Halls Lenox (R$ 815,53)

Árvore de Natal com Base Plástica Portobelo (R$ 228,90)

Laço de Natal para Decoração de Árvore 4 Peças Hahepo (R$ 126,23)

Presépio Plus Seda 9 Figuras Yangzi (R$ 462,38)

Bolsas de Presente de Natal 5 Peças Amosfun (R$ 59,32)

Árvore de Natal Noruega 240 Cm Yangzi (R$ 2.333,75)

Decoração de Papai Noel Mr. Christmas (R$ 560,11)

Enfeite Natal Soldado de Chumbo Dourado Cavalo Branco Cromus (R$ 157,95)

Estatueta Canadense de Papai Noel 18 Cm Enesco (R$ 366,99)

Árvore de Natal com Base Metálica Santiago 1,80 Metros Cromus (R$ 999,99)

Guirlandas de Natal Porta da Frente Kesyoo (R$ 121,33)

Bola para Árvore de Natal 24 Peças Sortidas Wincy (R$ 59,90)

Presépio Natalino Menino Jesus com Iluminação Bruxinha do Cajado (R$ 180)

Decoração Meias de Natal 3 Peças Grandes Toyvian (R$ 119,69)

Presépio Conjunto 11 Peças Kurt Adler (R$ 493,75)

