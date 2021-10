30 anos de tradição e obsessão por qualidade

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Referência em conforto e qualidade, a marca Trousseau comemora em 2021 seus 30 anos de existência. Uma jornada que, poucos sabem, começou em 1991, com uma diminuta loja na Rua João Cachoeira, na capital de São Paulo, onde o casal Adriana e Romeu Trussardi Neto investiram o pouco capital que tinham à época na proposta de levar aos consumidores um conceito inovador em cama, mesa e banho.

Com o tempo, a marca cresceu e hoje carrega a exclusividade de seus produtos não apenas para os ambientes domésticos, mas também para linhas voltadas a crianças, noivas, hotéis, spas e, mais recentemente, perfumes e everywear, que leva conforto e elegância para as roupas do dia a dia. Para o fundador Romeu Trussardi Neto, o status atual da marca se deve a um conjunto de acontecimentos que marcaram seu caminho e o de Adriana. “A resiliência desses 30 anos de construção e evolução se deve ao foco absoluto em sempre surpreender o cliente. Desde o primeiro dia, nossa proposta foi fazer algo diferente e que pudesse surpreender”, destaca.

Atualmente são 18 lojas físicas, sendo 17 no Brasil e uma em Miami, nos Estados Unidos, além de dezenas de representantes e duas lojas online que levam a marca País – e mundo – afora. Os produtos são queridinhos de muitos famosos e também estão presentes em quase 300 hotéis butiques ou cinco estrelas no Brasil, Uruguai, Estados Unidos e Caribe. “Nascemos como empresa de varejo, mas em 2002 passamos por uma mudança conceitual e hoje beneficiamos a matéria-prima e confeccionamos todos os nossos produtos. A qualidade vem de conhecer todo o maquinário e os produtos usados desde o tecido até o acabamento. Isso é o que faz diferença no conforto e na durabilidade.”

Emoção e parceria

Do percurso ao longo das décadas, o fundador ressalta a importância de sua equipe, hoje composta por cerca de 300 funcionários. “Esse capital humano é o maior que a empresa tem construído, e isso não se compra. É nossa equipe que faz com que a Trousseau continue evoluindo nessa obsessão de levar sempre o melhor produto, o melhor serviço e a melhor experiência para os clientes.”

Trussardi diz que a loja de Miami é a maior prova do alcance da “família Trousseau”. “Nossos valores atravessam oceanos e não se prenderam a um convívio presencial”, destaca. Após quase dois anos sem a possibilidade de ver a loja pessoalmente, o casal viajou aos EUA no último mês e viu com alegria a expansão. “É uma prova de que temos uma equipe capaz de plantar a semente e colher os frutos mesmo em um país distante e em um período desafiador.”

Além dos colaboradores, Trussardi destaca detalhes, como o apoio de fornecedores, parceiros e clientes que cruzaram o caminho do casal, a quem Romeu chama carinhosamente de “anjos”. “Nos sentimos abençoados por todas as oportunidades que apareceram e que vieram por meio dos valores que já tínhamos quando criamos a primeira loja e que continuam aglutinando pessoas maravilhosas durante essa jornada”, ressalta.

E foi de uma admiração de longa data que surgiu a campanha de 30 anos da Trousseau, criada com o publicitário Nizan Guanaes, também cliente da marca. “A ideia surgiu de uma forma muito natural e de uma relação de amizade e admiração mútua do Nizan pela Trousseau e de nós por ele”, comenta Trussardi.

Para os próximos meses, Trussardi conta que a marca seguirá apostando na expansão desses canais online e nas colaborações com grandes nomes da moda. “Vamos expandir nossa linha de produtos, como temos feito de forma sistemática e constante, trazendo também colaborações de peso, a exemplo de coleções que fizemos com os estilistas irmãos Campana, Arthur Casas e, mais recentemente, com Paula Raia.”

Da lojinha a Miami

5 momentos que marcam a história da Trousseau

Atualmente, são 18 lojas próprias e dezenas de parceiros locais e revendedores, além de duas lojas online que levam a essência da marca a todos os cantos do Brasil e dos Estados Unidos.

1991 - O nascimento em São Paulo:

A marca Trousseau – inspiração da palavra francesa usada para enxoval – nasce em 1991, tendo à frente Adriana e Romeu Trussardi Neto. Em 1995, a loja ganha novo e luxuoso endereço na Rua Gabriel Monteiro da Silva.

1996 - Brasil afora:

No ano seguinte, com a primeira loja em Minas Gerais, a marca inicia sua expansão nacional, com diversas lojas sendo abertas nos anos seguintes.

2002 - Novo conceito:

Acontece a grande virada da marca Trousseau, que passa a vender nas suas lojas produtos 100% exclusivos. Nascem nos anos seguintes as coleções Trousseau Hotel Collection, para hotéis e spas; Trousseau Petit, dedicada ao público infantil; Trousseau Casual, voltada para o público jovem; e Trousseau Noivas, para quem vai começar uma vida compartilhada.

2018 - Expansão internacional:

A Trousseau chega aos Estados Unidos e, no ano seguinte, a cidade de Miami ganha a primeira loja da marca fora do Brasil.

2021 - 30 anos e de olho no futuro:

Neste ano, a marca comemora três décadas com destaque não apenas em lojas físicas, mas também no cenário online. Hoje, são duas lojas virtuais que levam a marca a todos os cantos do Brasil e dos Estados Unidos.