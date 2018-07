3M vai demitir mais 1,8 mil até o fim do ano O grupo americano 3M prepara um corte de 1,8 mil empregos para o fim do ano e suspenderá o pagamento de prêmios em 2009, segundo o jornal Minneapolis Star Tribune. A supressão de postos acontece em função da crise econômica atual, já que a 3M revisou para baixo, em outubro, suas previsões anuais.O corte, que se soma a outros 1,6 mil já anunciados, deve ser implementado na América do Norte, Europa Ocidental e outros países desenvolvidos.