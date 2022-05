Mais de 500 mil pessoas não entregaram declaração do IR 2022; prazo termina hoje

A Receita Federal informou que, até às 11 horas desta terça-feira, 31, ainda faltavam ser entregues 542.570 declarações do Imposto de Renda. A expectativa é de que 34.100.000 declarações sejam enviadas até às 23h59, quando termina o prazo para o envio sem multa. Segundo o Fisco, 33.557.430 declarações já haviam sido entregues até esta manhã.

A Receita alerta que quem perder o prazo estará sujeito à multa, que é de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, limitado a 20% do valor. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74.

Aqueles que entregarem atrasado terão sua multa gerada no momento do envio da declaração. De acordo com o Fisco, a notificação de lançamento fica junto com o recibo de entrega e o contribuinte terá 30 dias para pagar a multa. Após este prazo, começam a correr juros de mora, que segue a taxa Selic.

O Estadão fez uma série de publicações para ajudar a entregar a declaração da forma correta e em tempo. Entre elas, estão matérias que explicam se vale ou não entregar a declaração incompleta para não pagar multa, além de dar dicas de como enviar a declaração próximo ao prazo.

Veja algumas das principais reportagens sobre como declarar seus patrimônios: