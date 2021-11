5G: Bolsonaro diz que indígenas terão internet e não haverá mais 'fake news' sobre a Amazônia

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 4, que, com o leilão da tecnologia 5G, os indígenas terão internet e não haverá mais fake news sobre a Amazônia.

“Veremos irmãos indígenas na internet. Eles vão começar a fazer matéria e mandar pra fora, não a fábrica de fake news difamando e desinformando nossa pátria”, declarou na cerimônia de abertura da licitação.

A tecnologia 5G é a quinta geração das redes de comunicação móveis. Ela promete velocidades até 20 vezes superiores ao do 4G, com maior consumo de vídeos, jogos e ambientes em realidade virtual. Será a maior licitação de espectro da história do País.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abriu na manhã desta quinta-feira a sessão destinada ao leilão de quatro frequências do 5G. Mesmo após dizer, pela manhã, que está gripado, Bolsonaro compareceu ao evento presencialmente e sem utilizar máscaras.