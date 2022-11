5G impulsiona a Internet das Coisas

Mais do que conectar pessoas, o 5G é a internet de alta velocidade e baixa latência que criará ecossistemas de máquinas, de sensores, de robôs e de objetos. Com a nova tecnologia, a análise e a captação de dados serão feitas em tempo real, beneficiando a indústria e suas linhas de produção nos mais diversos setores como agronegócio, minas, portos, plataformas de petróleo, hospitais e escolas.

Com isso, pode-se dizer que a quinta geração da internet chega para revolucionar a Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês). O termo foi criado para definir dispositivos que são conectados entre si. Essa conectividade já existe utilizando outras tecnologias.

“O 5G chega provendo ainda mais capacidade, e dessa forma pode habilitar novos casos de uso ou até mesmo substituir tecnologias que já são usadas hoje em dia e que atendem bem determinadas situações. Por isso, temos liderado esforços em diversos setores para testar novos casos de uso e até mesmo aprimorar cases já existentes, verificando qual o ganho de performance que temos usando o 5G”, informa Eduardo Polidoro, diretor de IoT da Claro.

O Brasil vem se destacando como um dos protagonistas globais na área de pesquisa e desenvolvimento de aplicações baseadas no 5G como plataforma. Algumas dessas iniciativas têm a participação da operadora Claro e de seu braço B2B, a Embratel.

Indústria 4.0

Uma rede 5G tem capacidade de conectar até um milhão de dispositivos por quilômetro quadrado, fornecendo recursos, como alta confiabilidade e soluções de rede orientadas para a Indústria 4.0. O mercado já tem alguns resultados dessa nova tecnologia.

O diretor da Claro exemplifica: “Implementamos um caso de teleinspeção com 5G em parceria com a WEG V2COM, que conta com a utilização de robôs conectados com 5G para uso em plantas industriais. Também trabalhamos com a Gerdau para a implementação de casos de uso e aplicações para o controle de carros autônomos, em que o 5G é imprescindível, por suas características de baixíssima latência e tempo de resposta mínimo”.

Com o uso de robôs, colaboradores também podem monitorar locais perigosos, insalubres, além de interagir com outros funcionários. O 5G ainda permitirá o uso em tempo real do óculos de realidade virtual e aumentada. Com ele será possível controlar processos produtivos sem sair de casa.

Inteligência Artificial

Polidoro cita outro caso real de uso da rede 5G que já beneficia a Internet das Coisas.

“Para a área da segurança, trabalhamos no desenvolvimento de um sistema de monitoramento avançado com Inteligência Artificial Autônoma, que, a partir de câmeras conectadas, transmite as imagens em tempo real, analisa vídeos e envia as informações para uma interface web ou mobile”, diz.

O funcionamento desse sistema abraça ainda tecnologias como Machine Learning (aprendizado de máquinas), Deep Learning e Reinforcement Learning, sendo capaz de identificar e notificar comportamentos atípicos com precisão. Entre essas situações na indústria, funcionários trabalhando sem equipamentos de proteção obrigatórios ou pessoas ingressando em áreas perigosas ou proibidas são facilmente visualizados. Os dispositivos, então, “entendem” aquela imagem e disparam um alerta de segurança.

“Esse é um exemplo de caso em que o 5G melhora muito a performance da comunicação, mas não é mandatória a sua utilização. Temos câmeras conectadas no 4G que atendem bem a muitos cenários”, declara Polidoro.

A nova tecnologia também pode ser aplicada para auxiliar nas vias públicas, com as câmeras conectadas ao 5G rodando algoritmos de vídeo e áudio analítico que identifiquem, por exemplo, um assalto, um barulho de tiro, acidentes de trânsito, problemas com semáforos, novos buracos nas ruas, etc.