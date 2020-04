70% dos inscritos no CadÚnico vão receber auxílio emergencial, diz Dataprev

BRASÍLIA - Sete em cada dez pessoas registradas no Cadastro Único de programas sociais serão beneficiadas com o auxílio emergencial de R$ 600 pago pelo governo durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. A informação é da Dataprev, que enviou no último domingo, 12, o resultado da análise à Caixa para o pagamento. Serão 51,4 milhões de cidadãos (70% do total do CadÚnico) contemplados com o benefício, que tem duração de três meses.

Desse contingente, cerca de 9,6 milhões são de inscritos no CadÚnico, mas não beneficiários do Bolsa Família. Esses brasileiros receberão a primeira parcela já nesta semana, e a segunda parcela, no fim de abril. A terceira parcela será paga na última semana de maio.

Ainda segundo a Dataprev, outros 41,8 milhões de beneficiários do Bolsa Família serão contemplados com o auxílio emergencial. O número é maior que a quantidade de famílias no programa porque mais de um integrante pode ser elegível à ajuda temporária.

Os pagamentos aos beneficiários do Bolsa Família serão feitos juntamente com o cronograma do programa, cujos repasses ocorrem na última quinzena do mês.

De acordo com a Caixa, cerca de R$ 4,7 bilhões do benefício serão disponibilizados nesta semana, a 9.426.703 brasileiros que estão no CadÚnico e no Bolsa Família.

Quem se inscreveu por meio do site ou aplicativo para o auxílio emergencial ainda precisará esperar. A Dataprev deve concluir até a próxima terça-feira, 14, o primeiro lote de análises, que inclui mais de 23 milhões de requerimentos feitos até o dia 10 de abril. Em seguida, o resultado será enviado para validação do Ministério da Cidadania.

O governo viu inicialmente um público potencial de 54 milhões de brasileiros, mas só a análise do CadÚnico já preencheu quase que totalmente a expectativa, sem contar a análise dos 34,3 milhões de registrados no site ou aplicativo da Caixa.