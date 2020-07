90% dos focos de incêndio na Amazônia em 2019 ocorreram em locais já desmatados, diz Embrapa

BRASÍLIA - A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) alega 90% dos focos de incêndio na área da floresta amazônica em 2019 ocorrem em áreas já desmatadas. No ano passado, o aumento das queimadas na região elevou as críticas à política ambiental do governo Jair Bolsonaro, colocando em risco investimentos estrangeiros no País.

Leia Também Banco do Brics elege a sustentabilidade como foco dos investimentos no pós-pandemia

Segundo a estatal vinculada ao Ministério da Agricultura, em nota técnica divulgada deste mês, o aumento do fogo na Amazônia não estaria derrubando porções da floresta para a abertura de novas áreas de cultivo. A Embrapa coloca a culpa das queimadas em pequenos produtores rurais já estabelecidos na região, que não contariam com tecnologias mais modernas para o preparo de terrenos que já são utilizados em pastagens e lavouras.

Ao cruzar dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) com as informações do Cadastro Ambiental Rural (CAR/SFB), os analistas da Embrapa Territorial apontam que no primeiro semestre de 2019 foram identificadas 76.016 queimadas em áreas de desmatamento já consolidado na Amazônia. Os técnicos ressaltam que esses locais já desenvolvem atividades agropecuárias “há anos, dezenas de anos e até há séculos”.

“Arredondando, 90% das queimadas detectadas em 2019 ocorreram em locais já desmatados e estão associadas ao uso do fogo na agropecuária por produtores pouco tecnificados”, diz o documento.

Ainda segundo a Embrapa, o cruzamento de dados mostrou a existência de queimadas no ano passado no perímetro de 24.292 imóveis rurais da região, correspondentes a 5% dos 489.808 das propriedades registradas na área já desmatada da floresta.

“Ou seja, 95% dos imóveis rurais situados nas áreas consolidadas de agropecuária no bioma Amazônia não fizeram o uso do fogo em suas práticas produtivas, em 2019”, acrescenta a nota técnica.

Enquanto as pressões políticas e econômicas forçaram o governo a mudar o tom em relação à preservação da floresta e prometer um combate mais efetivo às queimadas, a Embrapa propõe o aumento do crédito rural para que os produtores já estabelecidos na região empreguem tecnologia ao invés do fogo.

“A queima da palha como preparo para a colheita manual foi totalmente eliminada com a introdução da mecanização e de novas máquinas adequadas a colheita da cana crua, sem queimadas. Só em São Paulo, mais de 5,5 milhões de hectares de cana de açúcar deixaram de queimar anualmente. Com a modernização da agropecuária, processos análogos ocorreram nas regiões sul do Maranhão e oeste da Bahia”, exemplifica a estatal.

Regularização

A Embrapa lembra, porém que a disseminação de tecnologias modernas para o manejo de pastagens e lavouras custa caro e também exigem treinamento dos produtores. “No bioma Amazônia, para cerca de um milhão de produtores lá instalados, o primeiro passo para tal mudança é a regularização fundiária, sem a qual eles não têm, nem terão, acesso a políticas públicas”, conclui o documento.

Na quinta, Bolsonaro chegou a colocar a culpa das queimadas na Amazônia até mesmo nos índios que sempre habitaram a floresta. “Pessoal, tem certas regiões aqui que o foco de incêndio existe, e vai existir todo o ano, que é o cabloco, é o índio que toca fogo. Se ele não tocar fogo, é a cultura dele, ele não vai ter o que comer no ano seguinte”, afirmou o presidente, em transmissão ao vivo nas redes sociais.

Bolsonaro disse esperar que o Congresso aprove o projeto de lei da regularização fundiária, enviado após a Medida Provisória sobre o assunto caducar. Na sua avaliação, a MP teria sido aprovada se fosse incluída na pauta. "Espero que o Congresso aprove o projeto porque isso nos ajuda a identificar quem porventura tocou fogo de forma criminosa na sua propriedade. Vai inibir a prática e acabar a pressão internacional, muitas vezes desproporcional e não verdadeira contra o Brasil", argumentou.

Na semana passada, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, confirmou que o governo vai iniciar a regularização fundiária de ocupações feitas há décadas na região amazônica, atualmente em situação irregular, por meio de sistemas e vistoria a distância. Segundo Tereza, a iniciativa ficará concentrada inicialmente em três Estados da Amazônia Legal, mas não revelou quais.

Como revelou o Estadão/Broadcast, a ação é uma das principais respostas que o vice-presidente Hamilton Mourão pretende dar ao crescimento do desmatamento na região, tema que voltou a ganhar repercussão dentro e fora do País, dada a escalada da devastação na floresta. Sob o argumento de que hoje é difícil punir o responsável pelo desmatamento, porque não se sabe quem é o “dono” da terra, o governo vai acelerar a titulação de propriedades, a partir do cruzamento de uma série de bancos de dados.