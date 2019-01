A empresários, Guedes prevê texto de Previdência até dia 15 de fevereiro

BRASÍLIA - O ministro da Economia, Paulo Guedes, previu para a primeira quinzena de fevereiro a apresentação do novo texto de reforma da Previdência, segundo o presidente executivo do Instituto Aço Brasil (IABr), Marco Polo de Mello.

Marco Polo e representantes do setor siderúrgico almoçaram com Guedes e outros integrantes da equipe econômica nesta terça no hotel Windsor, em Brasília.

Segundo Marco Polo, Guedes reforçou no encontro que a reforma é "prioridade 001" do governo Jair Bolsonaro.

Os empresários do setor acertaram dar apoio à aprovação da reforma com mobilização junto às bancadas dos partidos no Congresso. "A reforma é vital para o Brasil", disse Marco Polo.

A equipe econômica tinha prometido para os primeiros dias de fevereiro a apresentação do novo texto diretamente no plenário da Câmara dos Deputados.