À espera de discurso do Fed, mercados internacionais têm manhã de instabilidade

As Bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 27, após dados chineses animadores e uma postura mais pessimista do banco central sul-coreano, e também na expectativa para um discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Na China, os mercados acionários tiveram um dia positivo após números oficiais mostrarem que o lucro de grandes empresas do setor industrial do país deu um salto anual de 19,6% em julho, ganhando força em relação ao acréscimo de 11,5% visto em junho, em mais uma indicação de que a segunda maior economia do mundo continua se recuperando do impacto do coronavírus.

Em outras partes da Ásia, prevaleceu um tom de cautela antes do discurso que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fará mais tarde, durante o simpósio anual de Jackson Hole. Comentários de Powell tendem a gerar reação significativa nos mercados financeiros globais.

Bolsas da Ásia

O índice chinês Xangai Composto subiu 0,61% a 3.350,11 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,04%, a 2.261,16 pontos. Já o Kospi interrompeu uma sequência de quatro pregões em alta e caiu 1,05%, a 2.344,45 pontos, após o BC sul-coreano (BoK) piorar sua projeção de queda do Produto Interno Bruto (PIB) doméstico este ano, de 0,2% para 1,3%, e manter seu juro básico na mínima histórica de 0,5%. Pesou também nos negócios em Seul o recente aumento de casos de infecção por covid-19 na Coreia do Sul.

O japonês Nikkei recuou 0,35% em Tóquio nesta quinta, a 23.208,86 pontos, enquanto o Hang Seng cedeu 0,83% em Hong Kong, a 25.281,15 pontos, e o Taiex registrou perda de 0,28% em Taiwan, a 12.797,31 pontos.

Na Oceania, a Bolsa australiana teve modesta alta, graças ao bom desempenho de ações ligadas a consumo. O S&P/ASX 200 avançou 0,16%, em Sydney, a 6.126,20 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias abriram sem direção única nesta quinta-feira, à espera do discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, durante o simpósio anual de Jackson Hole. Às 4h03, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres caía 0,09%, mas a de Frankfurt subia 0,15% e a de Paris se mantinha estável. Já as de Milão e Madri tinham perdas de 0,18% e 0,43%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam sem direção única, após notícia de que o Laura atingiu o Estado americano de Louisiana como furacão de categoria 4 na madrugada desta quinta-feira, dias depois de prejudicar a produção da commodity no Golfo do México, e com investidores à espera do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, durante o simpósio anual de Jackson Hole. Às 4h22 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para outubro caía 0,16% na Nymex, a US$ 43,32, enquanto o do Brent para o mesmo mês subia 0,20% na ICE, a US$ 45,73.