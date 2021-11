A força do empreendedorismo negro

Pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva e pela Feira Preta mostra que praticamente nove em cada dez pessoas negras no Brasil demonstram interesse no tema empreendedorismo. O levantamento também mostra que esse é o maior sonho dessa parcela da população – um em cada quatro entrevistados afirmaram que seu maior sonho é ter ou até mesmo ampliar o próprio negócio. Seja por necessidade – o desemprego afeta mais essa parcela da população – ou por vocação, os empreendedores negros no País sabem e sentem em suas experiências cotidianas o tamanho desse desafio. “Para nós, empreender é mais difícil por uma série de motivos, como falta de acesso a crédito, de apoio, de referências. E é isso que a gente precisa mudar”, conta Samara de Lima Silva, fundadora da Madiba Pet, que cria produtos para pets.

E é com o objetivo de potencializar negócios como o da Samara e de outros empreendedores negros, com apoio da Afrobusiness, que o Grupo Carrefour vem fechando parcerias para transformar essas empresas em fornecedoras de produtos, que já começaram a ser vendidos em lojas de São Paulo, Rio Grande do Sul e também no site. Através de um trabalho de mentoria que dura 90 dias, e que inclui suporte jurídico e tributário, além de consultorias para emissão de certificados e documentos, estudo de facilitações financeiras e orientação sobre embalagens, os empreendedores podem usar esse conhecimento não só para estar no Carrefour, mas também para expandir seus negócios. “No futuro, queremos ter stands em shoppings, parques”, diz Samara.

Empreendedora e fundadora da Makeda, empresa de produtos naturais para cabelos crespos e cacheados que existe desde 2012, Sheila Makeda conta que, por muitos anos, tentou entrar no varejo. “Era sempre uma porta fechada”, conta. Com apoio da mentoria, a Makeda fez ajustes em preço, rotulagem e embalagem. “Esse foi um processo muito importante. Eu não sabia mexer neste instrumento chamado varejo. Então, precisava de um 'professor de música’ que me ensinasse como tocar essa tecla. E isso fez toda a diferença. Dar os códigos de acesso e explicar como funciona o processo é o que a gente precisa para resolver um problema estrutural de racismo no Brasil”, diz ela.

Pedagoga de formação e CEO da Afra Design – marca que produz materiais de papelaria étnica –, Ana Claudia da Silva decidiu empreender diante da lacuna de produtos afro voltados para a área da educação. Como grande parte dos empreendedores, ela começou produzindo em casa e vendendo os produtos – cadernos, agendas, blocos de notas, entre outros – em feiras e eventos de cultura negra. Pioneira nessa área, ela viu os negócios crescerem, e foi utilizando todas as oportunidades como forma de aprendizado. Na experiência com o Carrefour, Ana Claudia acredita que esse aprendizado se deu dos dois lados. “Foi um processo de muita paciência, e falo isso tanto para nós, aprendizes, como para eles, mentores. Foi um momento de entender a importância que nós, afroempreendedores, temos, as dificuldades e as demandas que estávamos levando. Do começo da negociação ao momento da entrega do produto no centro de distribuição, as negociações se fizeram presentes. A gente sempre teve uma escuta muito ativa de todos os lados”, conta.

Criada em janeiro de 2018, a DaMinhaCor vende uma série de produtos voltados para a população negra. Um deles é a touca de natação. “Quando criei o produto, muita gente dizia que não ia vender”, conta o empreendedor Maurício Delfino. Mas a certeza para ir em frente veio com a primeira encomenda. “A mãe de uma menina me ligou, chorando, contando que a filha tinha uma competição, mas que não conseguiria nadar porque não havia touca que servisse no cabelo trançado. Fiz uma, ela competiu e ganhou duas medalhas”, conta. Para Delfino, a parceria com o Carrefour vai ampliar o acesso da população negra a produtos que são pensados para ela.

Outro empreendedor que faz parte da iniciativa é Leandro Leôncio. Há um ano, foi criada a Made Tábuas, voltada para a fabricação de tábuas de madeira. O negócio, ainda pequeno, tem cinco funcionários, e as vendas acontecem através das redes sociais e também no contato com lojistas. Fornecer para uma grande rede de varejo era um sonho considerado distante. “Para ser um fornecedor do Carrefour, é preciso seguir uma série de exigências, e não tínhamos tudo que era necessário”, conta Leandro. “Mas tivemos todo o suporte e fomos adequando. Essa parceria é um divisor, porque está dando oportunidade não só para a nossa empresa, mas também para outros empreendedores negros”, diz.

Além desse programa, o Carrefour também tem uma série de ações em áreas como educação, empregabilidade e combate à discriminação, financiadas por um fundo antirracista que conta com R$ 144 milhões, que serão investidos ao longo de três anos. O grupo também tem como objetivo contratar mais 30 mil pessoas negras nos próximos três anos, desenvolver programas específicos de estágio e aceleração de carreira para negros, e vai conceder 10 mil bolsas de estudo para pessoas negras em cursos superiores, de pós-graduação e também de idiomas, inovação e tecnologia. “Existe uma mudança de cultura, de pensamento, não só na sociedade, mas também no Carrefour. E eu sou parte dessa mudança”, define o empreendedor Maurício Delfino.

Sobre os participantes

Afra Design

A Afra Design é uma empresa com foco na educação. Produz e comercializa produtos que atendem da criança estudante ao adulto profissional por meio da linha de Papelaria Étnico Inclusiva (cadernos, agendas, planners, blocos de notas) e de moda (Bolsas Funcionais e Vestuário Profissional).

Compõe os materiais convencionais usados na produção dessas peças, com a nobreza e o colorido presentes no tecido africano. Cada produto Afra tem foco em representatividade, originalidade, qualidade e beleza estética.

Site: https://www.useafra.com/

Instagram: https://www.instagram.com/use_afra/?hl=pt-br

DaMinhaCor

Uma marca que carrega diversidade e empoderamento em tudo que faz, desde seu surgimento. Especializados em produtos inovadores e socialmente inteligentes para a comunidade negra, nas áreas do esporte, beleza, saúde, entre outros.

Facebook: @DaMinhaCorReal

Instagram: https://www.instagram.com/daminhacor/?hl=pt-br

Made Tábuas

Somos a MADE TÁBUAS, uma empresa especializada em desenvolver, fabricar e comercializar tábuas, petisqueiras e artigos voltados a utilização e decoração da sua cozinha e comércio. Buscamos qualidade e diversidade de produtos para levar excelência e inovação aos nossos clientes, amigos e parceiros.

Instagram: https://www.instagram.com/madetabuas/

Madiba Pet

A Madiba Pet foi fundada em 2021 com o objetivo de proporcionar segurança e conforto em produtos de proteção para passeio com o pet. A marca produz acessórios para animais (cães e gatos) e conta com uma cadeia produtiva consciente, envolvendo empreendedores negros, donas do lar e empresas certificadas com preocupação ambiental e social.

Site: https://www.madibapet.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/madiba_pet/

Makeda Cosméticos

A Makeda Cosméticos nasceu em 2012 com o objetivo de expandir a paixão pelo cuidado da saúde capilar dos cabelos crespos e cacheados e ressecados, e com propósito de potencializar a beleza que já existe em cada um de nós! As irmãs Makeda buscaram na sabedoria milenar e ancestral que vem da matriarca, Sandra, que as ensinou tudo sobre beleza, empreendedorismo e afeto, e através desse conhecimento criaram produtos veganos, feitos com óleos vegetais naturais, para todos os tipos de cabelos.

E, para dar qualidade e personalidade, elas cuidam de cada etapa do processo: desde a criação, escolha dos elementos naturais, rótulo, embalagem até a distribuição e divulgação.

Hoje causam um impacto positivo, proporcionam o consumo consciente, cuidam da saúde capilar e dão valor à beleza original de cada cliente.

Site: https://www.makedacosmeticos.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/makedacosmeticosbr/?hl=pt-br