A força dos métodos de construção

O Top Imobiliário deste ano traz a Cury presente em 6º lugar nas três categorias e a participação, pela primeira vez, da mineira Direcional no ranking das construtoras. Em comum, elas têm a atuação voltada prioritariamente a imóveis enquadrados nas faixas 2 e 3 do programa Minha Casa Minha Vida, a aposta em produtos de qualidade e o emprego de processos construtivos menos convencionais.

“Trabalhamos já há alguns anos com alvenaria estrutural e conseguimos com isso ter um acabamento de muito boa qualidade”, afirma do diretor de Negócios da Cury, Leonardo Mesquita. A Direcional utiliza o processo industrial desde 2011. Realiza a execução da obra em paredes de concreto, usando a metodologia de fôrmas de alumínio. “Isso nos permitiu ganhos de eficiência e de sustentabilidade. Hoje, não temos mais madeiras nas obras, não temos pregos, não utilizamos reboco nem aquela massa tradicional para aplicar na parede. Também tivemos ganho de escala”, diz o diretor Comercial e de Incorporação da Direcional, Paulo Assis.

Mesquita ainda diz que fazer todo o ciclo de produção de um empreendimento “dentro de casa”, com a incorporação, construção e vendas, também trouxe impacto positivo. “Estamos crescendo ano a ano de forma saudável, tendo rentabilidade muito boa e podendo entregar um produto de qualidade para nosso cliente.”

O executivo conta que todos os lançamentos foram vendidos exclusivamente pela imobiliária da casa. “Percebemos que nossos corretores precisam ter conhecimento de crédito acima do normal. Eles são especializados em nosso produto e em nosso modelo de negócio.”

Em 2018, a empresa lançou seis empreendimentos em São Paulo totalizando 2.370 unidades com área construída de 184,9 mil m² e VGV de R$ 492,84 milhões, segundo a Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp). De acordo com o diretor da Cury, os produtos da empresa têm estrutura similar a de um condomínio de médio e alto padrão, com área de lazer com tudo o que se vê nesses empreendimentos, e com acabamentos de qualidade.

Ênfase

A Direcional atua há 15 anos no Estado, com mais ênfase na região de Campinas, e há 8 na Região Metropolitana da Grande São Paulo. “Agora, estamos dando mais ênfase ao volume de lançamentos na cidade de São Paulo. A participação da cidade tem crescido no share dos nossos empreendimentos”, afirma Assis. Com atividades no Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Minas, São Paulo e Rio, a construtora lançou nessas regiões, no ano passado, 9.400 unidades, totalizando R$ 1,6 bilhão. “É um número bastante expressivo para nós.”

No Estado, fez 12 lançamentos em 2018. Segundo Assis, a Direcional tem um empreendimento na Raposo Tavares com 1,4 mil unidades vendendo na faixa de R$ 195 mil. No Cambuci, são apartamentos de 1 e 2 quartos, de R$ 193 mil a R$ 240 mil. Em Cotia, são 720 unidades de 2 quartos, vendendo em torno de R$ 175 mil. “Fora do programa, há o empreendimento Alto São Francisco, no Butantã”, diz o diretor da Direcional.