‘A Grande Porta de Kyiv’ é uma das grandes peças da música clássica russa. Kyiv é o último movimento da suíte Quadros de Uma Exibição, composto por Modest Mussorgsky para piano e adaptada para orquestra por Maurice Ravel. Tal como a própria vida de Mussorgsky e a invasão da Ucrânia pela Rússia, Kyiv é dramática.

Espero que Kyiv também seja o último movimento do presidente russo, Vladimir Putin. Como o seu comportamento não é racional, é difícil precisar quais serão os efeitos da guerra na economia global. Terá efeitos tangíveis de curto prazo e intangíveis de longo prazo. Assumindo que a guerra se restrinja apenas aos dois países e armamentos convencionais, serão quatro efeitos de curto prazo: (a) agravar os problemas logísticos; (b) aumentar o preço das commodities e inflação global; (c) deprimir o ambiente empresarial e a confiança do investidor; e (d) levar a economia russa à uma recessão e reduzir o crescimento do PIB global.

Este último efeito deve ser pequeno, porque o que a Rússia tem de ogivas nucleares ela não tem de PIB: representa apenas 1,8% e 1,3% do PIB e da corrente de comércio global. Mas as sanções financeiras e a necessidade dos bancos centrais de aumentar juros para reduzir a inflação podem frear o crescimento mundial e nos levar a um bear market.

As sanções financeiras impostas pela Otan levarão ao colapso do rublo, do sistema financeiro e da economia russa.

A última grande crise cambial e o calote da dívida pública russa em 1998 contagiaram o sistema financeiro americano, levando à quebra o poderoso fundo hedge LTCM. Não fosse a intervenção do Fed, poderia ter gerado uma crise financeira nos EUA. Hoje, a dívida externa pública russa é 18 vezes menor e as reservas internacionais são 50 vezes maiores do que em 1998. Além disso, a Otan excluiu os derivativos e os swaps das sanções financeiras, o que evita o “efeito Lehman” e reduz o risco de uma crise de liquidez global. O maior risco macro para a economia global é que a Otan proíba as importações de petróleo e gás natural da Rússia.

Termino com duas grandes preocupações. A primeira é o sofrimento de uma nobre nação imposto pela vaidade de um tirano. A segunda é que as atrocidades cometidas pelos russos na Grande Porta de Kyiv abalaram a ordem geopolítica mundial baseada no respeito às leis e à liberdade de movimentação de bens, capitais e indivíduos. A perda destes valiosos intangíveis reduzirá a paz, liberdade, riqueza e a cooperação entre as nações.