A importância das boas práticas de governança em ESG e compliance

Empresas de todas as áreas de atuação precisam estar atentas a um grande número de requisitos legais. No caso daquelas que atuam no setor portuário, essa complexidade é multiplicada. "Há as leis municipais, as estaduais e as federais, que muitas vezes até se sobrepõem, e no nosso caso há ainda as leis internacionais", destacou Claudio Barroso Gracioli Moreira, gerente de Segurança do Trabalho da Multiterminais Logística Integrada, durante live promovida pelo Estadão Blue Studio. O evento foi patrocinado pela Ambipar, empresa especializada em gestão de resíduos e economia circular, que desenvolve projetos e soluções para a indústria e o agronegócio e está presente em 26 países.

A Multiterminais foi a vencedora da categoria Saúde e Segurança na 6ª edição do Prêmio Compliance ESG Brasil, promovido pela Ambipar e anunciado no início de novembro. Trata-se do reconhecimento ao trabalho desenvolvido nessa área pela MultiRio, arrendatária do Terminal de Contêineres II do Porto do Rio de Janeiro desde a licitação ocorrida em 1998.

Claudio ressaltou a importância de contar com a parceria da Verde Ghaia, braço do Grupo Ambipar especializado em monitoramento da conformidade legal em sustentabilidade e compliance. "É impossível para os gestores acompanhar tudo o que acontece em termos legais, ainda mais em um setor tão complexo como o portuário. A Verde Ghaia presta uma assessoria fundamental", destacou.

Gestão de riscos

A CEO da Verde Ghaia, Daniela Pedroza, agradeceu à Multiterminais pela parceria e felicitou o grupo pelo prêmio. "É fruto da busca permanente por melhorias, um trabalho iniciado lá atrás, logo que a empresa venceu a licitação no porto do Rio", lembrou, durante a conversa mediada pelo jornalista Maurício Oliveira.

Além da assessoria e das informações e orientações que fornece aos mais de 2.300 clientes, a Verde Ghaia realiza auditorias que identificam possíveis pontos de melhoria. A área de saúde e segurança, por exemplo, está diretamente ligada aos três pilares que compõem o conceito ESG (sigla em inglês para princípios ambiental, social e de governança).

Na pandemia, esse segmento ganhou ainda mais peso. "Durante muitos meses, a cada dia surgiam novas determinações e a necessidade de ações relacionadas à covid. Era preciso absorver tudo isso o mais rápido possível para entender o que seria aplicável ao nosso dia a dia", lembra Claudio.

O gerente da MultiRio lembra que a empresa está inserida na comunidade do Caju, uma das mais carentes do município do Rio de Janeiro, onde realiza uma série de ações. Além disso, boa parte dos funcionários é nascida e criada ali. "A empresa faz uma grande diferença nessa comunidade. Num momento delicado como o da pandemia, tínhamos que estar presentes e atuantes", ele descreve.