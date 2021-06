A importância de fortalecer a presença digital da sua empresa

Ter uma presença marcante na internet pode alavancar qualquer negócio!

Em um mundo altamente conectado, ter presença digital é fundamental para se destacar da concorrência e atrair leads. Mas só ter um site e investir em poucas estratégias não dá conta de lidar com o grande desafio de se posicionar melhor na internet.

É preciso fortalecer a presença digital, e, para isso, diversas medidas podem ser tomadas. A seguir explicamos um pouco mais sobre essa importância e como fazer isso. Confira.

Presença digital e sua importância

Para as empresas, hoje em dia o modelo de divulgar e comunicar a respeito de seus negócios é totalmente impactado pelos canais digitais. E isso ocorre porque o comportamento do consumidor mudou.

Com a facilidade de obter informações e fazer pesquisas pela internet, os potenciais clientes estão buscando serviços e produtos com cada vez mais frequência por meio deles. Tudo isso está, muitas vezes, a um clique. Logo, as empresas perceberam que precisam marcar presença nesse novo universo onde as pessoas procuram por soluções.

Nesse sentido, o marketing digital cresceu bastante, e se transformou em uma poderosa forma de conquistar visibilidade. Consequentemente, elevou as chances de vendas. Não investir em presença digital é correr o risco de não ser encontrado pelos consumidores que podem se tornar clientes e de ser superado pela concorrência.

Além disso, ter uma boa presença digital é uma maneira de construir autoridade para sua marca e torná-la referência, aumentando seu valor.

Clique aqui !

Como fortalecer suas estratégias digitais

Ciente dessa importância e do papel da presença digital para os negócios, é hora de saber como fortalecer suas estratégias.

Existem várias formas de reforçá-la, e a principal delas é gerar conteúdo de qualidade. Esse trabalho também precisa ser feito de forma planejada e com frequência, a fim de conquistar engajamento e confiança dos consumidores.

Com um bom esforço estratégico, esses conteúdos irão trabalhar a jornada de compras e poderão contribuir para a conversão de leads.

A seguir explicamos dois fatores de extrema relevância para conseguir esse resultado.

Blog como fator de autoridade e maturidade

O blog é um dos maiores recursos que a empresa pode usar para construir autoridade e a imagem positiva da marca. Para isso, ele deve refletir também o brand voice dela, ou seja, seu tom de voz. Isso busca criar identificação com o público-alvo.

O blog serve para trabalhar e demonstrar também maturidade e desenvolver esse mesmo fator no público, por meio da educação em torno da importância dos produtos. Assim, trabalha a jornada do consumidor por etapas, até que ele chegue ao ponto de tomada de decisão.

O objetivo é transformá-lo em uma verdadeira central educativa que possa ser consultada pelos leads sempre que quiserem ter referências e esclarecimentos de determinados assuntos pertencentes ao universo do segmento em que a empresa atua. Desse modo, ela qualifica os leads com mais facilidade e consegue nutri-los.

Influência do SEO

No contexto de fortalecimento da presença digital, a otimização de conteúdos publicados online é de grande importância. Essa ação visa tornar o conteúdo mais propenso a ser encontrado pelos mecanismos de busca.

O SEO, tanto de um site quanto de um blog, influencia diretamente a visibilidade que ele terá no meio online. Com o uso adequado de palavras-chave, relacionadas ao produto e ao que as pessoas mais buscam, o ranqueamento nas páginas de pesquisa se torna melhor, e sua empresa tem chances de aparecer logo no topo das buscas.

Além das palavras-chave, o conteúdo otimizado para SEO transforma o texto em algo fácil de ler. As frases devem ter tamanho adequado, e a legibilidade aumenta também por conta da formatação, do uso correto de marcadores, das quebras de parágrafos, do uso de link building, entre outros fatores que pesam no quanto um conteúdo é considerado relevante.

Por isso, um bom trabalho de inbound passa por etapas de planejamento estratégico, e não se pode ignorar o SEO. Outro ponto que conta é a inserção correta de uma boa metadescrição. Profissionais especializados nessa área podem te ajudar a elaborar um material totalmente estratégico.

A importância de se adaptar aos meios

Além da otimização para SEO e de um bom planejamento de conteúdo, que leve em consideração o conhecimento a respeito do público, é importante se adaptar ao meio pelo qual os leads consomem conteúdo.

Nesse ponto, é essencial compreender que muitos conteúdos não são mais acessados por um desktop; grande parte deles serão lidos e consumidos por um dispositivo móvel. Então, mais do que se preocupar com o tema e a linguagem, o formato precisa estar adaptado.

Veja melhor a seguir.

Mobile e sites responsivos

Disponibilizar conteúdo na internet, seja pelo site ou pelo blog, requer pensar no modo como o consumidor lê. Tudo porque atualmente a maior parte das pessoas utiliza os smartphones para fazer pesquisas.

Logo, o conteúdo tem que estar adaptado ao mobile. No caso dos sites, é importante que exista responsividade. Isso significa que o conteúdo e a visualização do que existe no site têm que estar ajustados ao tamanho de uma tela menor, para facilitar a navegação do visitante e não o desencorajar a prosseguir explorando tudo o que existe ali.

Caso essa opção não esteja disponível ou não seja detectada logo de início, quando o usuário faz o acesso ao site, é possível que o texto e as imagens da página se distorçam, dificultando a leitura ou causando uma má impressão. A consequência é que, por mais que a página esteja otimizada e seja encontrada, poucas chances terá de reter aquele visitante.

Esse problema é evitado investindo-se em um site responsivo. Assim, é possível oferecer uma experiência intuitiva e agradável ao consumidor. E o alcance da marca também é maior.

Conclusão

Pensando em auxiliar empresas a vencer o desafio de trabalhar com responsabilidade em suas estratégias digitais, o Estadão criou o Lab Persona, uma unidade de negócios dedicada à criação de estratégia e à produção de conteúdo de qualidade em vários formatos, com uma equipe de especialistas e acompanhamento one-to-one.

Conheça os serviços do Lab Persona. Saiba como ele pode contribuir para o sucesso do seu negócio e solicite um diagnóstico de marketing gratuito!