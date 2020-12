A nova geração do ícone do off-road já está à venda no Brasil

Quando se fala em veículo off-road capaz de vencer os obstáculos mais difíceis, um modelo sempre é mencionado: o Land Rover Defender. Essa fama é justificada; afinal, o modelo pode ser visto em missões da Cruz Vermelha Internacional – servindo como apoio em locais onde outros veículos dificilmente conseguem chegar – ou da Tusk, entidade que defende iniciativas de conservação na África. Agora, em sua nova geração, o icônico modelo não só manteve a famosa robustez, como incorporou muita tecnologia e conforto.

O melhor é que o novo Land Rover Defender já está disponível no Brasil, e foi o tema do evento virtual promovido pelo Estadão/Jornal do Carro no dia 24 de novembro, que contou com a presença de Divanildo Albuquerque, diretor-geral da Jaguar Land Rover Brasil, e de Paulo Manzano, diretor de Marketing da Jaguar Land Rover Brasil, com a mediação de Tião Oliveira, editor do Jornal do Carro.

Um dos principais destaques do novo Defender, de acordo com Manzano, é o fato de sua exclusiva estrutura monobloco de alumínio proporcionar muita resistência e rigidez ao veículo. Para se ter uma ideia, o novo modelo é dez vezes mais resistente que o antigo e, além disso, sua arquitetura apresenta o triplo de rigidez torcional em relação aos modelos em monobloco mais rígidos da atualidade. “Essa rigidez garante não só maior resistência, mas também mais conforto e segurança aos ocupantes devido à maior integridade do conjunto”, observou o executivo. “O novo Defender está em um patamar acima até dos demais modelos da própria Land Rover, pois os padrões de engenharia foram elevados para o modelo”, completou.

Com relação ao design, o diretor de Marketing lembrou que o novo Defender possui visual moderno e atraente, mas os projetistas da Land Rover se preocuparam em manter a herança do modelo, que pode ser percebida em detalhes como as lanternas de LED com o desenho característico, os balanços curtos (que proporcionam ângulos de entrada e de saída maiores) e as chamadas “janelas alpinas” na parte superior traseira do veículo. A origem delas, segundo Paulo Manzano, remete à época em que o Defender estava sendo desenvolvido. Numa das etapas de teste, o carro estava trafegando próximo aos Alpes quando um dos membros da equipe – que viajava no banco traseiro – comentou que não conseguia visualizar o alto das montanhas. “Bem que podiam instalar janelas no teto para ampliar a visibilidade”, teria comentado. Assim surgiram as janelas alpinas do Land Rover Defender.

Além da resistência estrutural, o novo Land Rover Defender chama a atenção pelo seu elevado nível de tecnologia embarcada, como equipamentos que auxiliam na hora de superar os obstáculos mais desafiadores – com destaque para o sistema de câmera Surround 3D com a inovadora Vista do Chão ClearSight (que deixa o capô “transparente”, permitindo enxergar os obstáculos que estão sob o carro) e Wade Sensing, que informa ao motorista o nível da água em travessias de cursos d’água e alerta quando o limite de 90 cm está próximo – e programas de assistência ao condutor, como controlador de velocidade de cruzeiro adaptativo, sistema de frenagem automática de emergência, monitor de ponto cego e assistente de manutenção em faixa de rodagem, por exemplo.

O novo sistema Terrain Response ajusta os sistemas de motor, transmissão, diferencial central e chassi a diversas condições do terreno, assim como a suspensão pneumática, que permite baixar a altura do carro em 40 mm para facilitar o acesso ou aumentá-la em até 145 mm para permitir transpor obstáculos mais difíceis. Sem esquecer os excelentes ângulos de entrada (37,5°) e de saída (40°), assim como o vão livre do solo (31°).

O conjunto motriz foi outro item destacado durante a live, e Divanildo Albuquerque garantiu que o motor a gasolina do novo Defender não deixa nada a desejar em relação aos propulsores a diesel. “São 300 cv e 41 kgfm de torque disponíveis já a 1.500 rpm, em conjunto com uma alta capacidade de tração”, destacou o diretor-geral da Jaguar Land Rover Brasil. No Brasil, o novo Defender é oferecido apenas com o novo motor da família Ingenium, um 4 cilindros turbo com injeção direta, duplo comando no cabeçote com variação na admissão e no escapamento. Trata-se do mesmo motor que equipa o esportivo Jaguar F-Type, mas devidamente ajustado para uso no novo Defender. O câmbio é automático de oito marchas, e a tração é integral permanente e inteligente.

Outro aspecto ressaltado durante a conversa foi a oferta de equipamentos para personalização do novo Defender. Além dos diversos acessórios disponíveis, o cliente Land Rover pode escolher entre quatro pacotes de equipamentos: Explorer, Adventure, Country e Urban, cada um com itens que permitem deixar o novo Defender mais ajustado às preferências e necessidades do proprietário.

Paulo Manzano lembrou ainda que a Land Rover inscreveu um novo Defender na edição deste ano do Rally dos Sertões, mas que a preocupação da empresa não era a de vencer a prova, e sim de comprovar as qualidades do modelo. “Colocamos um novo Defender para correr sem nenhuma alteração ou preparação, do jeito que ele sai de fábrica, com nosso instrutor de off-road Luis Carqueijo como piloto e a aventureira Mariana Britto como copilota, para que eles registrassem a aventura. O carro chegou ao fim intacto, sem nenhuma avaria ou falha, e na volta eles vieram passando por diversos estados, enfrentando vários obstáculos, e a gente ainda vai contar uma história incrível sobre essa viagem de volta”, contou Manzano.

Quem quiser saber mais sobre o novo Land Rover Defender ou conferir essa aventura que cruzou o Brasil por caminhos diferentes deve acompanhar as redes sociais da Land Rover Brasil. Visite o site oficial da empresa (www.landrover.com.br) e confira todas as informações, inclusive os links para acompanhar os perfis da empresa na internet.

Assista o vídeo "Novo Defender - capaz de coisas grandiosas"