A Rede Credenciada PRODATA MOBILITY disponibilizará mais uma forma de pagamento

A PRODATA MOBILITY BRASIL anuncia parceria com o Mercado Pago, fintech do Mercado Livre, para oferecer mais um meio de pagamento aos clientes do Bilhete Único, através da carteira virtual do Mercado Pago nos terminais de recarga (ATMs) espalhados pelas estações do Metrô de São Paulo.

A operação será simples. Basta que o cliente do Bilhete Único, ao utilizar o ATM, opte pelo pagamento via carteira digital Mercado Pago. Ele entrará no aplicativo, clicará na opção pagar com Código QR Code e apontará a câmera do celular para a tela, autorizando a recarga solicitada no seu cartão Bilhete Único.

Cobertura

A partir desta semana, a função estará disponível em todas as estações, nos terminais de autoatendimento da Prodata, uma das empresas credenciadas pela SPTrans a comercializar o bilhete único no município de São Paulo.