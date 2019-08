A reinvenção de um pioneiro do marketing

O consultor Francisco Madia construiu uma reputação respeitável ao longo de sua trajetória de 50 anos no mundo dos negócios. Um dos pioneiros do marketing no País, responsável pela criação da área no Itaú, no início dos anos 1970, ele atendeu marcas fortes, como C&A, Christian Dior e Bauducco, e agências de publicidade como W/Brasil e Young & Rubicam.

Provavelmente, em outros tempos, se ainda estivesse na ativa, Madia, de 76 anos, estaria colhendo os louros do sucesso nesta altura da vida. Mas, hoje, com a transformação radical e acelerada da atividade empresarial e do trabalho, até um profissional com a sua estatura precisa se reinventar para tentar se manter no mercado.

Atingido nos últimos anos pela crise econômica e pelas mudanças estruturais trazidas pela revolução digital, como muitos empresários ou executivos bem-sucedidos, Madia está lançando um site voltado para a mentoria de empresários, profissionais e estudantes. Batizado e Perennials, com o slogan “Forever Young” (jovem para sempre), o site quer ajudar seu público-alvo a entender, navegar e se manter atualizado no novo ambiente.

O termo, cunhado em 2016 pela jornalista americana Gina Pell, da revista Fast Company, designa o grupo social composto por indivíduos que, independentemente da idade, são fascinados por tecnologia, querem mergulhar no futuro e procuram encarar o que vem pela frente de forma positiva e colaborativa.

Segundo Madia, trata-se de um conceito que leva em conta a atitude das pessoas, em vez da idade que elas têm, para identificar mentalidade delas, e reflete de forma emblemática o comportamento exigido hoje para prosperar nos negócios e na carreira.

“Para fazer a travessia, não adianta colocar todos os novos gadgets na velha moldura”, afirma, com seu jeito cool, reforçado pelo seu indefectível traje composto por camiseta, calça e tênis pretos. “A primeira coisa a fazer é realizar um processo de descarte, jogar a moldura fora.”

‘Oração’

Discípulo de Peter Drucker, o pai da moderna administração, que considera como seu mestre, e autor de vários livros que se tornaram referência na área, como Os 50 mandamentos do marketing e O Grande Livro do Marketing (ambos lançados pela editora M.Books), Madia quer aproveitar o conhecimento e a experiência que acumulou, assim como seu talento para captar as principais tendências de mercado, na nova empreitada.

“O Madia usa a bagagem que tem para olhar para a frente”, diz o publicitário Gustavo Bastos, sócio da agência 1121, que contou com sua consultoria há dez anos, para ajudar a definir o posicionamento do negócio.