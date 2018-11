'A sociedade compreendeu as novidades implantadas na CLT', diz presidente do TST

Às vésperas do primeiro aniversário da reforma trabalhista, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, João Batista de Brito Pereira, faz um balanço das ações realizadas até aqui. A seguir, os principais trechos da entrevista ao Estado.

Como o sr. avalia esse primeiro ano da reforma trabalhista?

De modo positivo. As modificações introduzidas na CLT vêm sendo debatidas por magistrados e pela doutrina em clima civilizado no campo das ideias.

O que mudou em relação ao período antes da reforma?

Houve momentânea redução no número de reclamações trabalhistas, mas já se percebe um aumento, o que revela que a sociedade compreendeu as novidades implantadas na CLT.

Com menor número de novas ações, os tribunais terão mais agilidade nos julgamentos? Vai reduzir o tempo de conclusão de processos?

Com a redução no número de reclamações trabalhistas, os juízes do trabalho julgaram um grande número de processos pendentes, entre eles processos de execução.

O que o sr. espera para os próximos anos?

Espero que a reforma possibilite uma pacificação nas relações de trabalho, porque a Justiça do Trabalho está estruturada para contribuir, com seus magistrados sempre independentes para decidir conforme suas convicções.