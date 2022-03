A tecnologia ao lado da população de São Paulo

Os investimentos em tecnologia feitos pela Prefeitura de São Paulo, cidade que no ano passado liderou a lista do Ranking Geral do Connected Smart Cities 2021, têm resultado em novas facilidades para a população. Situações do dia a dia ganharam soluções inovadoras, o que tem otimizado os recursos públicos e dado agilidade à execução de uma série de serviços, além de impactar na qualidade de vida dos moradores e incentivar a desburocratização.

Entre as áreas de trabalho da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), apoiadas por ferramentas tecnológicas estão a de zeladoria, de monitoramento do pavimento, de redes de infraestrutura, de piscinões, além de fiscalização e comércio ambulante. Os investimentos em sistemas digitais, ao melhorarem os processos administrativos, dão prioridade às demandas geradas pela população, garantem transparência e contribuem para a implementação de uma gestão baseada em resultados, qualidade e produtividade.

No dia a dia, a SMSUB consegue, por exemplo, monitorar os serviços de zeladoria executados na cidade por meio do Sistema de Gerenciamento da Zeladoria, o SGZ. A tecnologia permite mapear as demandas da população, geradas pelo SP156, e as ações realizadas pelas subprefeituras, como atividades de tapa-buraco e remoção de árvores.

Até hoje, o total de ordens de serviços processadas pelo SGZ já passa de 720 mil – o que representa uma ou mais solicitações do mesmo tipo agrupadas e resolvidas.

O manejo arbóreo (poda e remoção de árvores) também ganhou agilidade com o SGZ, que reduziu em 89% o tempo de atendimento. Antes, a solução levava em média 507 dias. Agora, são cerca de 54 dias. O mesmo ocorreu nas operações tapa-buraco. O atendimento caiu de 121 para 25 dias, em média.

As condições do asfalto também contam com a ajuda da tecnologia. A ferramenta Geovista permite o seu monitoramento. Dispositivos instalados em veículos fazem o levantamento das condições. A análise é tão detalhada que chega a apontar qual é o material mais eficiente. Já foram monitoradas 81% das ruas e avenidas da cidade, de um total de 17 mil quilômetros de vias de São Paulo.

Além da qualidade, a Prefeitura de São Paulo tem investido em agilidade. Para isso, a SMSUB lançou em 2019 o Geoinfra, que consolida as informações das redes de infraestrutura do município, eliminando as permissões em papel. Com isso, o poder público tem dados como a localização da intervenção e quem é o responsável pelo serviço, aumentando a segurança.

Outra inovação permite monitorar as chuvas, a drenagem e a operação dos reservatórios. O sistema de telemetria e telemonitoramento conta com sensores instalados em 23 piscinões e 8 túneis e fornece dados sobre o nível e a vazão da água, além do funcionamento das motobombas (usadas para o escoamento).

As informações coletadas são importantes para ações emergenciais, como reparos de equipamentos de drenagem e limpeza. Se houver queda de energia, obstrução ou falha mecânica, o sistema emite alertas.

Assim como no caso do Geoinfra, o Sistema de Gerenciamento da Fiscalização (SGF) também é um recurso inovador. Com a ferramenta de fiscalização, o agente ganha autonomia ao consultar a legislação aplicável por meio de um tablet, além de emitir o auto de multa na vistoria, sem ter de ir à subprefeitura. A cada ano, são economizadas 8,5 toneladas de papel.

As facilidades da tecnologia também estão no dia a dia dos trabalhadores ambulantes. O sistema online Tô Legal! fornece autorização temporária (até 90 dias) para os comerciantes. Quem se cadastra passa a ser acompanhado pela Prefeitura, que tem informações como localização, tipo de comércio e validade da autorização. Já foram emitidas cerca de 18 mil autorizações. A plataforma serve ainda para a solicitação e a aprovação de Termo de Permissão de Uso (TPU) para valet, mesas, cadeiras e bicicletas compartilhadas.

Principais inovações da Prefeitura de São Paulo:

