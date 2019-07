AB InBev quer levantar US$ 9,8 bi na Ásia na maior oferta de ações de 2019

HONG KONG - A cervejaria Anheuser-Busch InBev pretende levantar até US$ 9,8 bilhões listando seus negócios da Ásia-Pacífico em Hong Kong, marcando o que seria a maior oferta inicial pública do mundo este ano.

A Budweiser Brewing Company, cujo portfólio de mais de 50 marcas de cerveja inclui Stella Artois e Corona, está vendendo 1,6 bilhões de ações primárias por US$ 5,13 a US$ 6,02 cada, de acordo com a Reuters.

O acordo vai levantar entre US$ 8,3 bilhões e US$ 9,8 bilhões para a endividada AB InBev antes de qualquer lote suplementar ser incluído, dando para a Budweiser Ásia uma capitalização de mercado de até US$ 63,7 bilhões após o IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês).

A maior cervejaria do mundo tem trabalhado para reduzir uma dívida de mais de US$ 100 bilhões após a compra da rival SABMiller, no final de 2016.

A empresa disse que o principal mérito de uma listagem em Hong Kong seria a criação de um líder de mercado na região da Ásia-Pacífico, onde as vendas ainda estão crescendo e os consumidores cada vez mais ricos estão bebendo cervejas premium de margem mais elevada.

“Além de pagar dívidas, o acordo proporciona à AB InBev uma ‘plataforma de fusões e aquisições’ em que cervejeiros locais, como a ThaiBev, podem preferir fazer negócios com um jogador focado no cenário local que usa uma moeda asiática”, disse Nico von Stackelberg, do Liberum, empresa de classificação de risco.

A listagem da Budweiser Ásia deverá ser negociada em Nova York em 11 de julho e as ações serão lançadas em Hong Kong em 19 de julho, mostrou o documento. Uma porta-voz da AB InBev se recusou a comentar.