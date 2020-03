Aberje Trends fala sobre os algoritmos na comunicação

Os algoritmos se tornaram um termo indispensável quando se fala em comunicação. Eles dizem respeito a como determinados conteúdos são hierarquizados nas redes sociais e sites de busca, por exemplo. Para ganhar relevância no mundo digital, portanto, saber usar essa tecnologia a seu favor é uma habilidade a ser adquirida por empresas, marcas e até mesmo governos da atualidade.

Esse é o tema da quinta edição do Aberje Trends, evento sobre tendências em comunicação corporativa do Brasil, que acontece no próximo dia 27 de abril. Promovido pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, o evento tem também a parceria do Estadão.

Para o diretor-geral da Aberje, Hamilton Santos, a escolha deste assunto foi natural e veio da necessidade de falar sobre algo que já tem mudado a forma como as companhias se comunicam. “Os algoritmos estão ditando o trabalho dos comunicadores. A Inteligência Artificial e a ciência de dados transformam o modo como as marcas, os governos e as pessoas se comunicam. Entender essa mudança é fundamental para profissionais da comunicação”, diz o diretor.

Das 8h30 às 21h, no Teatro Tomie Ohtake, em São Paulo, o evento contará com a participação de Anthony Gooch, diretor de Comunicação e Relações Públicas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), além de mesa de discussão de CEOs de grandes companhias que debaterão sobre tecnologia, influência e comunicação. A primeira conferência do dia trará ainda Kaike Nanne, diretor executivo da Bites, para falar sobre a ligação entre Comunicação, Data Science & Humanidades.

Nas semanas que antecedem o evento principal, a Aberje promove uma programação de palestras alinhadas ao tema principal do Aberje Trends. No total, serão 4 encontros, em 4 datas. Mais informações podem ser encontradas no site onde também são feitas as inscrições.

Assinantes do Estadão pagam o preço destinado a associados da Aberje na inscrição.