Aberje Trends retorna presencialmente para 6ª edição do evento; veja programação

Após dois anos de pandemia, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) realizará, nos dias 22 e 23 de junho, a primeira versão presencial do Aberje Trends, no Instituto Tomie Ohtake. Em parceria com o Estadão, a sexta edição do encontro retorna com o tema "As grandes tendências da comunicação corporativa na era do Metaverso”.

Para debater o assunto, o Aberje Trends contará com a participação do presidente da Gerdau, Gustavo Werneck, a presidente da Dior no Brasil, Daniela Ota, o CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier, e a presidente do Banco BMG, Ana Karina Bortoni, entre outros profissionais do setor.

Na opinião do diretor-geral da Aberje, Hamilton dos Santos, a edição 2022 do evento analisará as principais questões envolvendo a comunicação no pré e pós-pandemia. Santos ainda destaca que o evento presencial deve enriquecer as trocas. “Com esse reencontro, nós podemos esperar muito networking entre os presentes”, afirma Santos.

Segundo a entidade, a expectativa é que o Aberje Trends 2022 reúna cerca de 500 convidados do mundo corporativo, superando o resultado dos anos anteriores.

Para guiar os debates, o evento contará com a mediação da colunista e repórter especial do Estadão Adriana Fernandes, e da repórter especial Fernanda Guimarães. Para a líder de comunicação e marca do Estadão, Adriana Noguti, a parceria com a Aberje é uma oportunidade de estar próximos de grandes marcas e profissionais, conhecendo as principais tendências em comunicação corporativa. “Está em linha com o nosso jornalismo multiplataforma”, afirma Adriana.

As inscrições para o evento podem ser realizadas no site da Aberje.

Veja a programação do evento:

22 de junho

9h Abertura - Paulo Nassar, Professor titular da ECA-USP e Diretor-Presidente da Aberje Hamilton dos Santos.

9h10 Palestra Megatendências da comunicação - Pedro Doria, Jornalista, escritor e palestrante.

09h50 - Mesa Redonda de CEO’s, as tendências da gestão de negócios e o impacto na comunicação corporativa.

11h30 - Conferência: Metaverso e o futuro da comunicação.

11h50 - Conferência: Atração e formação de comunicadores: talentos vão exigir flexibilização?

12h10 - Conferência: O que não é medido não é gerenciado.

14h - Mesa 1 “A comunicação interna e o conflito geracional: novos comunicadores para novas plataformas.

16h30 - Mesa 2 “Relações institucionais na era das megacrises”.

23 de junho

9h30 - Palestra “WEB3, NFTs e o futuro das empresas em um mundo sem cookies”.

11h - Palestra "Políticas nas organizações e as novas tendências do ativismo".

13h30 - Mesa 1 “Governança corporativa, diversidade e transparência”.

16h - Mesa 2 “Memória empresarial e mundo digital: como as organizações preservam sua cultura na era das mudanças”.