Aberje Trends vai discutir algoritmos e inteligência artificial na comunicação

Em meio às limitações impostas pela pandemia, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) realizará de forma totalmente online a quinta edição do Aberje Trends, um dos principais eventos nacionais do setor de comunicação. Tendo o Estadão como parceiro de mídia, o evento será realizado em duas partes - dos dias 5 a 8 e 26 a 29 deste mês.

Durante esses dias, os inscritos poderão acompanhar conferências com especialistas nacionais e internacionais, além de casos e discussões. Os debates deste ano vão priorizar perspectivas sobre as interdependências entre tecnologia, algoritmos e o futuro da comunicação, transformadas com a crise sanitária, econômica, ambiental e social observadas na atual realidade brasileira e mundial.

O tema central das discussões será um assunto que já impacta e vai continuar impactando o setor nas próximas décadas: "Comunicação e Algoritmos: como a Inteligência Artificial e a ciência dos dados estão transformando o modo como as marcas, os governos e as pessoas se comunicam."

Para discutir sobre como os profissionais da comunicação devem lidar com essa tecnologia irreversível e sobre o que o futuro da inteligência artificial reserva para o setor, entre outras questões, o evento contará com uma série de entrevistas com presidentes de grandes companhias, além de apresentar casos sobre comunicação, algoritmos e inteligência artificial.

Na parte I do evento, que começa nesta segunda-feira, será feita uma série de entrevistas com presidentes de grandes companhias, que debaterão falarão sobre tecnologia, influência e, claro, comunicação, com interação dos inscritos na sala. Entre os entrevistados, estão confirmados Jerome Cadier, presidente da Latam Brasil, e Marc Reichardt, presidente da Bayer no Brasil.

Na parte II, com início no dia 26, haverá conferências nacionais e internacionais sobre "Comunicação e Algoritmo", além de discussões sobre inteligência artificial e futuro do trabalho.

As inscrições no Aberje Trends podem ser feitas no endereço: https://www.estadao.com.br/e/aberje