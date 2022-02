Abertura de capital de empresas de fora do eixo Rio-SP vira tendência na B3

A B3, a bolsa do Brasil, tem percebido nos últimos anos um movimento de empresas de várias regiões do País em busca da abertura de capital. Se no passado o mais comum era empresas do eixo Rio-SP realizarem oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), o que se observa é uma nova tendência tomando conta dos negócios: Estados como MG, SC, BA, MA, RS, GO e DF estão marcando presença na B3.

Para se ter uma ideia, em 2017, dos dez IPOs registrados, apenas dois eram de empresas de fora de São Paulo e Rio de Janeiro, ou seja, cerca de 20% do total. Em 2020 o percentual saltou para quase 45% do total de IPOs registrados na B3 – foram 28 aberturas de capital, sendo 9 deles de outros Estados. Essa tendência se manteve em 2021, com 46 IPOs, sendo que 13 foram de fora do eixo Rio-SP – significa dizer que quase 30% do total foi de outros Estados.

Entre as empresas de outras regiões que abriram capital recentemente está o varejista nordestino Grupo Mateus, um dos maiores atacarejos do País. O Grupo Mateus, fundado em 1986 por Ilson Mateus, é a primeira empresa do Maranhão listada e a 14ª do Nordeste. ”A oferta traz mais representatividade geográfica à B3”, disse o CEO da B3, Gilson Finkelsztain, na cerimônia virtual de estreia da empresa na bolsa. A companhia estreou na B3 em outubro do ano passado e concluiu sua oferta inicial de ação com R$ 4,6 bilhões, com uma das maiores aberturas de capital do ano passado.

Com a oferta, e dinheiro no caixa, o objetivo é crescer mais. Do total da oferta, R$ 3 bilhões serão destinados para expansão orgânica. Ilson Mateus segue no controle, com cerca de 80% do capital. O Grupo Mateus é o quarto maior atacarejo do País, com 137 lojas no Maranhão, no Pará e no Piauí. O fundador da companhia construiu a rede, que hoje emprega mais de 20 mil pessoas, do zero, começando com uma pequena mercearia que anos depois, em 2009, iria faturar quase R$ 10 bilhões ao ano.

A catarinense Neogrid também estreou na B3 ano passado. A companhia captou R$ 486 milhões na oferta de ações, sendo que 70% vão para o caixa da empresa,

que pretende usar a maior parte dos recursos para crescer via aquisições. A Neogrid conta com uma base de cerca de 7 mil clientes pagantes no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e no Japão.

”A empresa vem se armando há algum tempo para estar preparada quando a oportunidade surgisse e ir adiante. Ano passado vimos oportunidade do mercado, com muita gente entrando no mercado de capitais e vários estudos. Tínhamos um plano ousado de crescimento. Acabou criando oportunidade do mercado e casou com o próprio interesse da empresa”, explica Thiago Grechi, CFO e DRI. “O IPO dá uma visibilidade grande para a companhia; melhorou muito a credibilidade, o acesso a outros instrumentos financeiros, a possibilidade de planos para o futuro. É um pivô de transformação, evolução e elevação dentro da companhia”, complementa Thomas Black, head de RI.

A empresa tem sede em Joinville (SC) e conta com escritório em Porto Alegre, São Paulo, Estados Unidos e Amsterdã. ”Com a pandemia, tem gente trabalhando em quase todos os lugares”, diz Grechi. ”Já éramos uma empresa global. A maioria dos nossos clientes está fora de Joinville. O fato de estarmos aqui não impede a empresa de ser nacional, já que para a comunicação não há mais fronteiras, e a pandemia intensificou isso”, avalia Black ao destacar que a tendência de empresas fora do eixo Rio-SP na B3 veio para ficar.