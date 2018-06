Abilio Diniz diz que situação da BRF é ‘nada anormal’ SÃO PAULO e RIO - “Nada anormal.” É assim que o presidente do Conselho de Administração e acionista da BRF, Abilio Diniz, interpreta o momento da empresa. O grupo realizará no dia 26 de abril uma Assembleia-Geral Extraordinária que pode decidir para votar a destituição do atual Conselho, o que pode tirá-lo do colegiado, conforme proposto pelos fundos de pensão Petros, da Petrobrás, e Previ, do Banco do Brasil.