Abril confirma venda de dívidas de bancos a empresa do BTG

A Editora Abril, que está em recuperação judicial, fechou a venda das dívidas que estavam em poder dos principais bancos brasileiros – Itaú, Bradesco e Santander – à companhia especializada em débitos de difícil recuperação Enforce, controlada pelo BTG Pactual. Os bancos tinham cerca de R$ 1,2 bilhão da dívida total da Abril, de aproximadamente R$ 1,6 bilhão.

O BTG, além de controlar a Enforce, também deve ser o parceiro para financiar os valores que ainda precisam ser investidos na Abril. De acordo com Fábio Carvalho, novo controlador do grupo, para chegar ao equilíbrio financeiro, a companhia ainda consumiria cerca de R$ 70 milhões em investimentos. Carvalho, que assumiu a companhia após negociação com a consultoria Alvarez & Marsal, já entrou em outras empresas em dificuldades, como a Leader e a Casa & Vídeo.

Ontem, em comunicado, Carvalho afirmou que se trata da superação de um importante entrave para a recuperação do Grupo Abril. “Os esforços seguem concentrados não só para a rápida finalização dos contratos e documentos necessários à conclusão da aquisição do grupo, mas acima de tudo nas negociações que vão viabilizar a aprovação do plano de recuperação judicial”, disse.

Hoje, o grupo publica oito revistas impressas: Veja, Exame, Cláudia, Superinteressante, Quatro Rodas, Saúde, Você S.A. e Você RH. Mantém ainda alguns títulos online, como Capricho e Minha Casa. Além de ter reduzido custos com aluguel ao sair de sua tradicional sede, em São Paulo, a companhia demitiu cerca de 800 profissionais em agosto. Hoje, o grupo tem 3 mil funcionários.