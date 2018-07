Abu Dabi investe em empresa de imóveis no Brasil Fundada há um ano e meio, a Bracor é uma empresa pouco conhecida entre os brasileiros. Mas está se tornando um ímã para alguns dos maiores investidores em imóveis do mundo. Controlada pelo bilionário Sam Zell - conhecido como o maior investidor em imóveis dos Estados Unidos -, a empresa conta com um sócio brasileiro, Carlos Bettancourt, e acaba de receber o aporte de quatro grandes grupos internacionais. A lista dos novos sócios inclui o Royal Group, empresa que administra o patrimônio da família do xeque de Abu Dabi - o sexto dos sete Emirados Árabes Unidos e o segundo mais rico; o Olayan Group, dono da segunda maior fortuna da Arábia Saudita; o Morgan Stanley Real Estate, braço de investimentos imobiliários do banco americano; e a Berkley Corporation, uma das maiores seguradoras dos EUA. Em um primeiro momento, os novos sócios investirão R$ 375 milhões na empresa. Com esses recursos, mais o dinheiro que a companhia tem em caixa e empréstimos no mercado financeiro, a Bracor tem planos para investir R$ 2 bilhões em dois anos. Pode parecer muito, mas segue o ritmo nervoso de crescimento da empresa. Especializada em imóveis comerciais, a Bracor já investiu R$ 1,5 bilhão desde que foi criada, em maio de 2006. Nesse período, a Bracor construiu ou comprou 27 imóveis. Em dois anos, a empresa quer acrescentar entre 30 e 40 prédios ao seu portfólio, o que dá uma média de mais de uma entrega de obra ou aquisição por mês. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.