Ação da Usiminas cai mais de 8% após explosão em Ipatinga

A Usiminas está na lista de principais quedas do Ibovespa. Na tarde desta sexta-feira, 10, a siderúrgica decidiu paralisar, de forma emergencial e temporária, os altos-fornos da Usina de Ipatinga, onde ocorreu uma explosão em um gasômetro.

No momento, a empresa ainda está apurando as causas e consequências da explosão, inclusive com relação a eventuais vítimas. Usiminas PNA cai 8,91%, a R$ 7,77. O Ibovespa opera em baixa de 2,95%, aos 76.446 pontos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 25 feridos, em princípio sem gravidade, foram encaminhados a hospitais. De acordo com a empresa, até as 14 horas não havia registro de mortos, mas toda a área de risco da usina foi evacuada. A equipe de brigadistas da empresa está atuando no local e, segundo a assessoria, a canalização de gás já foi bloqueada e não há vazamento.

Parte do centro da cidade também foi evacuada, de acordo com informações dos bombeiros. Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga estavam na portaria da planta em busca de informações sobre a explosão.

Explosão foi sentida em outros estabelecimentos de Ipatinga

A Câmara Municipal de Ipatinga emitiu uma nota em que informa que a explosão foi "sentida fortemente por todos que estavam no prédio". A Câmara informou, ainda, que a estrutura sofreu danos: vidros foram quebrados e parte do forro se desprendeu em algumas salas. Os servidores foram liberados na tarde desta sexta.

Rafael Machado, de 29 anos, funcionário de uma sorveteria que fica próxima do gasômetro da Usiminas que explodiu diz que ouviu um barulho forte no momento da explosão. "Escutei o barulho e já liguei os fatos de que poderia ser um acidente. Foi um barulho muito alto, a loja aqui tremeu."

Segundo ele, a sorveteria recebia, na hora da explosão, funcionários da Usiminas que estavam em horário de almoço. "Eles vieram tomar sorvete e ficaram todos assustados", disse. Do estabelecimento, era possível ver a fumaça na região do gasômetro./Renato Carvalho, Renata Batista, Leonardo Augusto e Júlia Marques