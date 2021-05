Acionistas minoritários conseguem eleger 4 nomes para o conselho de administração da Vale

RIO - Em disputa acirrada, acionistas minoritários da Vale conseguiram eleger todos os quatro nomes alternativos indicados para o conselho de administração da companhia para o período 2021-2023. As outras nove vagas foram preenchidas por nomes indicados pela empresa e pelo indicado dos empregados, Lucio Azevedo, eleito em separado. O novo conselho da Vale terá apenas uma mulher, embora quatro tenham se candidatado. Haverá dois estrangeiros no colegiado, que tem sete membros considerados independentes.

Leia Também Mercado vê valor de até R$ 858 bi para Vale na Bolsa

A lista apresentada pelos investidores minoritários inclui o ex-presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco, que deixou a estatal recentemente por pressão política do presidente Jair Bolsonaro. Além dele, compõem o grupo o advogado Marcelo Gasparino, que foi reeleito para o segundo mandato como titular, a ex-CEO da Lacoste e conselheira de BB e Grupo Soma, Rachel Maia, e Mauro Cunha, ex-presidente da Associação dos Investidores no Mercado de Capitais (Amec).

Entre os 12 indicados pelo Comitê de Nomeação da Vale, foram eleitos três nomes ligados aos antigos controladores da mineradora: o presidente da Previ, José Maurício Coelho, Fernando Buso, da Bradespar, e o japonês Ken Yasuhara, ex-diretor da Mitsui. Além deles, farão parte do colegiado José Luciano Penido (CEO da Samarco de 1992 a 2003); Eduardo Rodrigues (sócio da CWH Consultoria e ex-diretor da Rio Tinto), Murilo Passos (chairman de São Martinho e Tegma), Roger Downey (ex-presidente da Vale Fertilizantes) e o britânico Ollie Oliveira, que passou pelas mineradoras Anglo American e DeBeers.

Ficaram de fora do novo colegiado a consultora em governança corporativa Sandra Guerra; o australiano Clinton Dines, ex-CEO da BHP na China; a americana Elaine Dorward-King, ex-head de Saúde e Meio Ambiente da Rio Tinto; e Maria Fernanda Teixeira, executiva com experiência em altos cargos de direção e conselhos de empresas da indústria de tecnologia da informação.

O resultado mostrou uma reviravolta em relação ao que aparecia no mapa que computava os votos emitidos à distância e pelos detentores de American Depositary Receipts (ADRs, recibos de ações da Vale negociados no exterior). Castello Branco e Yasuhara, que apareciam na lanterna, acabaram sendo eleitos, assim como o presidente da Previ - o mais votado, com 4,1 bilhões de votos - e Buso, da Bradespar. O ex-presidente da Petrobrás foi o sétimo nome mais votado, com 3 bilhões de votos.

Ao mesmo tempo, os antigos controladores da companhia demonstraram força ao emplacar Penido e Buso como presidente e vice-presidente do conselho da Vale. Os dois concorreram com Castello Branco e Cunha, respectivamente.

Sete nomes eleitos já faziam parte do colegiado da mineradora, o que mostra um nível limitado de renovação, com apenas cinco novos integrantes. O comitê de nomeação da Vale considera que a manutenção de alguns nomes é importante para a transição para o modelo de capital disperso, sem controlador. A mineradora apresentou uma lista com quatro estrangeiros e três mulheres, o que traria maior diversidade cultural e de gênero ao conselho. Os acionistas, entretanto, elegeram só uma mulher e dois nomes de outras nacionalidades.

A eleição dos minoritários promete abrir espaço para um maior contraditório dentro do conselho. Recentemente, Cunha fez severas críticas à proposta da Vale de adotar o voto negativo nas eleições do colegiado, que comparou a um "sistema de bolas pretas" adotadas por clubes. Gasparino registrou voto contrário à proposta e acabou impedindo a Vale de adotar o modelo ao levar o caso à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Rachel Maia será o maior ponto de diversidade, como única mulher e negra do conselho.

O novo conselho da Vale é o primeiro eleito após o fim do acordo de acionistas da mineradora, vigente desde sua privatização, em 1997. O mercado acompanha o caminho da companhia para se firmar como uma "corporation", isto é, uma empresa sem controle definido.

Atualmente, cerca de 55% do capital da mineradora está nas mãos de investidores estrangeiros, mas os antigos controladores ainda detêm participação relevante. Previ, Bradespar e Mitsui têm 21% do capital da Vale. A mineradora, entretanto, tem outros acionistas de peso, como BlackRock (5,29%) e o grupo Capital, com um total de 11,3%. Os fundos da Capital fazem parte dos que solicitaram o voto múltiplo e apoiaram candidaturas alternativas.