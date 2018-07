Ações da Ásia caem por renovado temor sobre crise imobiliária As bolsas asiáticas despencaram nesta sexta-feira, assustadas por uma reportagem segundo a qual o banco Merrill Lynch terá prejuízo de 15 bilhões de dólares decorrentes de investimentos em hipotecas. Um artigo do New York Times, citando fontes próximas à questão, afirmou que o Merrill está tentando levantar capital de investidores estrangeiros, o que pressionou o dólar, derrubou ações e valorizou os Treasuries. O índice japonês Nikkei perdeu 1,9 por cento, para 14.110 pontos, e foi para seu pior patamar desde novembro de 2005. A bolsa sa Coréia do Sul recuou 2,3 por cento, para 1.782 pontos, o pior nível em sete semanas. O índice australiano S&P/ASX 200 teve sua quinta queda consecutiva, de 1,6 por cento, a 5.981 pontos. "A reportagem deixou os investidores mais nervosos", afirmou Kim Sung-bong, analista na Samsung Securities. "As instituições financeiras dos EUA começam a divulgar seus balanços a partir da semana que vem e os mercados estão preocupados sobre se as perdas relacionadas às hipotecas de risco (subprime) serão maiores que o esperado". O índice MSCI, das bolsas da Ásia Pacífico exceto Japão, perdia 0,76 por cento, a 511 pontos. Em Tóquio, as ações da Seven & I, maior varejista japonesa, despencaram mais de 6 por cento depois de a empresa reduzir sua previsão de lucro para o ano. O lucro trimestral da empresa caiu 8,5 por cento, atingido pelos em lojas de conveniência nos Estados Unidos e por um baixo aumento do gasto do consumidor no Japão.