Ações da Ásia recuperam-se com alta do dólar A bolsa de Tóquio fechou em alta de 2,1 por cento nesta quinta-feira, recuperando-se parcialmente do pior nível em dois anos, à medida que uma alta do dólar ajudou a reduzir o temor de recessão nos Estados Unidos. Mas persistiram no pregão da região o tom de cautela e a volatilidade. Segundo analistas, ainda há muito cuidado entre os investidores e alguns recomendam setores defensivos como empresas de telecomunicações e infra-estrutura como forma de proteção contra uma potencial crise no mercado. "Precisamos de mais tempo para ver o mercado num ritmo firme de recuperação", afirmou Zenshiro Mizuno, diretor sênior da Maruasan Securities. O índice MSCI, da Ásia Pacífico exceto Japão, subia 0,72 por cento, para 487 pontos, depois de ter perdido 6,7 por cento nas últimas cinco sessões. A bolsa de Tóquio avançou 2,07 por cento, para 13.783 pontos, a primeira alta em cinco pregões, em uma sessão volátil em que o índice chegou a cair 1,4 por cento para o menor nível desde outubro de 2005. Na Coréia do Sul o principal índice fechou em alta de 1,09 por cento, para 1.723 pontos. Os maiores ganhos vieram de empresas com alto volume de exportação, como a japonesa Honda Motor e a sul-coreana Samsung Electronics, acompanhando a alta do dólar. Por outro lado, a bolsa de Xangai caiu 2,63 por cento, para 5.151 pontos, depois que o governo chinês elevou, na véspera, o depósito compulsório. O mercado da Austrália caiu 0,23 por cento, a 5.796 pontos, na nona sessão consecutiva de queda --a maior sequência em mais de 12 anos.