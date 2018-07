Ações da Ásia têm dia misto por petróleo e temor com EUA As bolsas asiáticas encerraram a terça-feira mistas, dividias entre a recuperação dos preços do petróleo e preocupação sobre uma recessão nos Estados Unidos. O preço do petróleo subiu nas negociações asiáticas após ter caído quase 3 dólares no pregão overnight. Os preços de commodities foram pressionados por uma realização de lucros após os recordes da semana passada, mas, segundo analistas, as quedas foram limitadas pelos fracos dados de estoques norte-americanos. O índice MSCI, das ações da Ásia Pacífico exceto Japão, tinha leve alta de 0,15 por cento, depois de atingir o menor patamar em duas semanas na véspera. O MSCI acumula perda de 3 por cento este ano, em decorrência dos temores sobre recessão nos Estados Unidos, principal mercado exportador da região. "A maior preocupação no mercado agora é a possibilidade de uma recessão nos EUA", afirmou o gerente da unidade de administração de riscos da Mitsubishi, Tony Nunam. "No momento, parece que há uma chance de 50 por cento de isso acontecer". O índice Hang Seng, em Hong Kong, perdeu 0,25 por cento, apesar das expectativas de um novo corte a taxa de juros dos Estados Unidos poderia impulsionar a demanda por ações de estatais. O ciclo de juros em Hong Kong tende a seguir o dos Estados Unidos porque sua moeda é atrelada o dólar. As ações em Tóquio subiram 0,19 por cento, para 14.528 pontos, depois de atingirem o menor nível em 18 meses mais cedo. Os papéis da fabricante de eletrônicos Sony avançaram 3,4 por cento pelas boas vendas de fim de ano eexpectativas acerca de seu DVD de alta definição Blu-ray. Na Coréia do Sul, a bolsa fechou em queda de 0,27 por cento. As ações de fabricantes de chips estenderam suas perdas relacionadas ao rebaixamento de suas recomendaçõe por parde de corretoras norte-americanas. A Tokyo Electron perdeu 1,4 por cento e a Kyocera caiu 1,5 por cento. O índice australiano S&P/ASX 200 recuou 0,5 por cento, derrubado por ações de mineradoras, como a BHP Billiton, em meio a temores sobre uma queda na demanda global. Em Cingapura, o índice teve baixa de 0,44 por cento, a 3.338 pontos.