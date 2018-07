Ações da Embraer operam em alta na expectativa de acordo com Boeing

As ações da Embraer operam com forte valorização nesta quarta-feira, 4, ccom a expectativa de que a empresa tenha chegado a um acordo com a norte-americana Boeing, conforme notícias veiculadas na imprensa.

Às 11h50, as ações ordinárias da Embraer subiam 6,04%, a R$ 27,53, enquanto o Ibovespa avançava 0,08%, aos 73.723 pontos.

Notícia publicada no jornal Valor Econômico informa que a Boeing e a Embraer preparam para “breve” a publicação de um comunicado conjunto sobre a aquisição da empresa de aviação brasileira pela americana.

A Boeing será majoritária na companhia que será criada a partir da área de aviação comercial da Embraer. A empresa brasileira manterá o controle sobre as divisões de defesa, serviços e aviação executiva.

Segundo o jornal, o presidente Michel Temer se reuniu na terça-feira, 3, com o comando da Aeronáutica e com três ministros para conhecer os detalhes do negócio. O controle da Embraer é privado, mas o governo tem poder de veto.

Dólar. Esta quarta-feira deve ser de movimento fraco nas bolsas pelo mundo em virtude de Independência dos Estados Unidos. Dessa forma, o dólar deve operar volátil entre margens estreitas. A moeda voltou a subir no início da manhã e renovou máximas, após ter recuado pontualmente na sequência da abertura positiva.

A liquidez mais fraca em meio ao feriado americano deixa o mercado local mais sensível aos sinais mistos e próximos da estabilidade exibidos pela divisa americana ante pares principais e emergentes nesta manhã lá fora.

O BC agendou para esta quarta-feira apenas um leilão de rolagem do vencimento de swap de agosto, com oferta de até US$ 700 milhões às 11h30, mas está observando os movimentos do mercado e pode intervir com swap novo ou linha com recompra, se considerar necessário.