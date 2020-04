Analistas veem futuro difícil para Embraer

Depois do fim das negociações da venda da divisão de aviação comercial da Embraer para a Boeing, anunciado no sábado, 25, o mercado financeiro está reticente em relação ao futuro da companhia brasileira. Às 15h30 desta segunda, 27, as ações ordinárias da Embraer (com direito a voto) caíam 7% na B3.

LEIA TAMBÉM > Fim de acordo com Boeing vem em momento crítico para Embraer

Segundo relatório do banco UBS, a fabricante brasileira de aviões deve encarar um futuro desafiador dado o fim do negócio com a Embraer e a crise causada pela pandemia da covid-19. "As ofertas de jatos regionais da Embraer provavelmente enfrentarão uma seca de demanda nos próximos 12 meses, tornando as coisas ainda mais desafiadoras", diz o documento assinado por analistas Myles Walton, Louis Raffetto e Emilee Deutchman.

"A administração da companhia esperava que a injeção de liquidez na joint venture (com a Boeing) reforçaria o balanço em uma posição líquida de caixa e melhoraria seus negócios de jatos executivos e de defesa", dizem os analistas. Pelo acordo fechado em 2018 com a Boeing, a Embraer teria 20% de participação nessa nova empresa e, portanto, uma fonte de recursos para injetar em seus negócios remanescentes -- as divisões de aviação executiva e de defesa.

O UBS prevê que a Embraer entregue 65 aeronaves E-Jets em 2020, abaixo dos 89 de 2019. "Vemos risco de queda deste número, pois esperamos que alguns adiamentos nos pedidos de 338 aeronaves possam estar chegando."

O banco suíço disse ainda que não seria uma surpresa ver outras empresas negociarem a compra da Embraer. Eles descartam a Airbus, pois a companhia europeia comprou o programa do C-Series (jatos de até 150 lugares) da Bombardier, mas dizem que um eventual negócio poderia acontecer com a China.

O BB Investimentos destacou, também em relatório, que enquanto o governo americano já indica a possibilidade de oferecer ajuda à Boeing para ela enfrentar crise da aviação comercial diante do coronavírus, as conversas de empresas brasileiras com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) seguem travadas, sobretudo no setor aéreo, um cenário que prejudica a Embraer ainda mais.

“Considerando a injeção de dinheiro, do povo americano, na fabricante de aviões, seria razoável à Boeing não aportar US$ 4,2 bilhões em uma empresa brasileira, em um cenário de crise sanitária global”, escreveu o analista Renato Hallgren. Ele destacou que caberá à Embraer enfrentar o cenário desafiador da indústria aeronáutica e, ao mesmo tempo, travar uma batalha judicial.

O analista acrescentou que o foco agora da Embraer deverá ser a sua reestruturação para proteção do caixa. Sem os US$ 4,2 bilhões que receberia com a venda para a Boeing, a empresa deverá se valer de linhas de crédito adicionais para enfrentar toda a turbulência da pandemia.

Situação financeira

Em teleconferência com analistas na manhã desta segunda-feira, 27, o vice-presidente de relações com investidores da Embraer, Antonio Garcia, afirmou que a empresa tem uma forte posição de liquidez e uma ampla linha de crédito para atravessar a crise da covid-19 e a frustração com o fim da parceria com a Boeing. "Não vemos nenhum problema de liquidez para a Embraer agora", disse.

Na apresentação, os executivos da companhia destacaram ter mais de US$ 3 bilhões em linhas de financiamento, contando também com US$ 1 bilhão de linha de crédito somente com bancos. "Estamos procurando por novas linhas de financiamento", disse Garcia. O executivo afirmou também que a empresa está fazendo uma revisão profunda nos números da empresa e negociando pagamentos com fornecedores.

Também na manhã desta segunda-feira, a Embraer enviou fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informando que deu início aos procedimentos arbitrais sobre a queda do acordo com a Boeing.

Questionada pelo Estado no último sábado se considerava a possibilidade de pedir socorro ao governo federal para enfrentar o cenário crítico, a Embraer afirmou que “qualquer medida de apoio será estudada e comunicada”. Sobre a possibilidade de negociar uma venda para a estatal chinesa do setor de aviação, disse que não comentaria novas parcerias.