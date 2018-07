Ações da Galp sobem após descoberta de gás no Brasil As ações da petrolífera portuguesa Galp subiam mais de 10 por cento nesta terça-feira após notícia da descoberta de reserva de gás no Brasil pela sua parceira Petrobras, afirmaram operadores. A Petrobras anunciou na noite de segunda-feira que encontrou um "grande depósito" de gás e condensado na baía de Santos, sem oferecer detalhes sobre a reserva. A Galp possui 20 por cento de participação nesse bloco. As ações da Galp acumulavam queda de 15 por cento desde o início do ano. "A Galp está claramente reagindo à notícia da descoberta no Brasil e se recuperando ante as recentes baixas", afirmou um operador. O Credit Suisse elevou seu preço-alvo para Galp de 19 para 21 euros após a descoberta. (Reportagem de Ruben Bicho)