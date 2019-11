Ações da IAG sobem 1,5% após anúncio de compra da espanhola Air Europa

LONDRES - O International Consolidated Airlines Group (IAG) afirmou nesta segunda-feira, 04, que vai comprar a aérea espanhola Air Europa por 1 bilhão de euros. O objetivo é aumentar a liderança do grupo nos mercados latino-americano e caribenho. Às 9h53 (de Brasília), a ação do IAG subia 1,51% na Bolsa de Londres.

O IAG - que abriga a British Airways, a Iberia e a Aer Lingus, entre outras aéreas - disse que, inicialmente, a marca Air Europa será mantida. A companhia, que hoje pertence à Globalia Corporación Empresarial, permanecerá como um centro de lucro autônomo dentro da Iberia, e será conduzida pelo executivo-chefe da espanhola, Luis Gallego.

Outro objetivo declarado do IAG com a aquisição é ajudar a transformar Madri em um dos principais centros aeroportuários da Europa, capaz de competir com Londres, Paris, Amsterdam e Frankfurt.

A Air Europa transportou 11,8 milhões de passageiros em 2018 e é uma das companhias aéreas particulares a liderar a ramo na Espanha, com voos internacionais e domésticos para 69 destinos na Europa, América Latina, nos EUA e no norte da África, disse o IAG.

O IAG também explicou que a aquisição será financiada por dívida externa e espera que a conclusão do negócio ocorra na segunda metade de 2020, após receber as aprovações necessárias. Também acrescentou que pagará uma taxa de 40 milhões de euros à Air Europa se a transação não conseguir obter as aprovações regulatórias necessárias e alguma das partes decidir cancelar o acordo transacional / Dow Jones Newswires.