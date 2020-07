Ações da Kodak disparam na Bolsa de Nova York após empréstimo dos EUA para produção de remédios

As ações da Kodak dispararam mais de 500% na Bolsa de Nova York nesta quarta-feira, 29, repercutindo o anúncio de que a empresa, pioneira do ramo da fotografia, vai produzir insumos para medicamentos genéricos, após empréstimo de US$ 765 milhões do governo dos Estados Unidos.

Diante da variação extrema, as negociações dos papeis foram paralisadas diversas vezes durante o pregão. Às 11h52, os negócios foram rapidamente retomados, mas pararam outra vez, enquanto o papel exibia alta de 301,76%, a US$ 31,90.

Leia Também Trump desiste de postura mais moderada e volta a defender cloroquina

O empréstimo, anunciado na terça-feira, 28, é o primeiro do gênero obtido por meio da Lei de Produção para a Defesa Nacional, da qual o governo fez uso anteriormente para acelerar a produção de suprimentos relacionados à covid-19, como ventiladores.

A ideia é que a Kodak ajude a acelerar produção americana de medicamentos, o que pode diminuir a dependência do país de fornecedores estrangeiros. A empresa está se preparando para produzir insumos para medicamentos genéricos, incluindo a hidroxicloroquina antimalárica que o presidente americano, Donald Trump, utilizou como prevenção ao novo coronavírus.

Trump exaltou o acordo de empréstimo. "A ação de hoje é nosso passo mais recente para criar o maior arsenal médico da História", disse o republicano, ao chamar o pacto de "histórico". / COM DOW JONES NEWSWIRES