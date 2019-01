Ações da Vale nos Estados Unidos despencam após rompimento de barragem

Os recibos de ações da Vale negociadas nos Estados Unidos têm caído nesta tarde de sexta-feira, 25, após o rompimento de uma barragem na Mina Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A companhia é a empresa mais negociada na Bolsa de Valores de Nova York, considerando todos os papéis listados na instituição. O ADR da mineradora registrava volume de 141 milhões de negócios, recuando perto de 10%, a segunda maior queda do dia da NYSE. O papel chegou a subir 3,2% logo após a abertura, mas caiu forte com a notícia do acidente. Como a B3 está fechada por conta do feriado municipal em São Paulo, os efeitos sobre os preços das ações da mineradora serão vistos apenas na segunda-feira, 28.

O impacto para a produção da companhia deve ser limitado, na avaliação do analista-chefe da XP Investimentos, Karel Luketic. "Para colocar em perspectiva, nas nossas contas, [a planta da Mina do] Feijão representa de 1,5% a 2,5% da produção da companhia, portanto operacionalmente o impacto deveria ser limitado", escreveu Luketic.

Como afirmou em entrevista ao Estadão/Broadcast, o analista-chefe da XP pondera que é muito cedo ainda para estimar o impacto financeiro do acidente. O rompimento da barragem de Fundão, na cidade mineira de Mariana, em novembro de 2015, gerou uma sucessão de multas e processos judiciais. "No caso de Mariana, o acordo anunciado com as autoridades brasileiras em 2016 tinha valor de R$ 11 bilhões a R$ 13 bilhões, ou 4% do valor de mercado da companhia hoje", escreveu o analistas da XP.

Os analistas especializados em Vale trabalham nesse momento em busca de informações sobre o rompimento da barragem. "O mais importante agora é saber o impacto para a vida e para a cidade. O aspecto financeiro é secundário", diz o analista da XP Investimentos Karel Luketic. Ele fez contato com a área de Relações com Investidores (RI) da mineradora, que ainda apura e organiza as informações sobre o acidente para poder relatar.

Luketic acrescenta que é difícil estimar o impacto sobre a produção – "que tende a ser menor, mais manejável" – e mais ainda calcular os montantes com potenciais multas, acionamento de seguros.

O analista de um grande banco comenta que, nesse momento, busca entender a dimensão do acidente e o volume de rejeitos – se são menores ou maiores – que os do rompimento da barragem de Fundão em Mariana (MG). Fundão tinha capacidade de estocar 55 milhões de metros cúbicos em rejeitos. Em novembro de 2015, a barragem se rompeu, provocando a morte de 19 pessoas e a destruição do distrito de Bento Rodrigues, próximo à represa. Os rejeitos alcançaram o litoral do Espírito Santo, afetando a flora e a fauna.