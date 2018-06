Ações do GPA e Via Varejo sobem após possível parceria com Amazon no País

As ações preferenciais do Grupo Pão de Açúcar subiram 3,18%, a R$ 66,14, e as units (pacote de ações) da Via Varejo 5,1%, a R$ 30,50, após notícias de que o grupo francês Casino, controlador das redes, anunciou, na segunda-feira, 26, parceria com a Amazon na França para a venda online de alimentos da bandeira francesa Monoprix.

A Reuters informou que a parceria entre a gigante do e-commerce poderia ser estendida ao Brasil e que a Amazon estaria entre as interessadas a comprar a Via Varejo, que está à venda de novembro de 2016.

Em nota, o Casino negou a parceria no País e disse que a Via Varejo continua à venda, mas não há negociações em curso com o grupo americano.