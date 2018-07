Ações do Société sobem com rumor de compra pelo BNP--operadores As ações do banco francês Société Générale subiam mais de 9 por cento nesta terça-feira, com a volta dos rumores de que o concorrente BNP Paribas pode fazer uma oferta de aquisição do banco, disseram operadores. Questionado sobre o rumor, o BNP Paribas afirmou não ter comentários a fazer. Às 12h15 (horário de Brasília), as ações do Société avançavam 9,77 por cento, para 77,88 euros, e se recuperavam da forte queda recente. As ações do BNP subiam 3,61 por cento. Segundo operadores, a possível oferta do BNP seria de 0,92 euros por ação.