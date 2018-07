Ações européias atingem menor nível no ano com alerta do BCE As ações européias fecharam em baixa nesta quinta-feira, atingindo o seu menor nível neste ano após o Banco Central Europeu reforçar sua disposição para aumentar as taxas de juros para combater a inflação. Segundo dados preliminares, o índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações das empresas européias, caiu 0,78 por cento, para 1.437 pontos, com bancos, petrolíferas e setor químico entre os piores desempenhos. "(O presidente do BCE, Jean-Claude) Trichet ainda parece estar bastante duro, julgando por seus alertas com a alta inflação e sua ameaça que o BCE estará pronto para agir preventivamente para evitar qualquer pressão inflacionária", afirma Bear Stearns em nota. Ambos os bancos centrais, BCE e Banco da Inglaterra, mantiveram suas taxas de juros inalteradas. Em Londres, o índice Financial Times fechou em queda de 0,8 por cento, a 6.222 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX retrocedeu 0,89 por cento, para 7.713 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 caiu 0,64 por cento, para 5.400 pontos. Em Milão, o índice Mibtel encerrou em baixa de 0,44 por cento, a 28.000 pontos. Em Madri, o índice Ibex-35 registrou desvalorização de 0,54 por cento, para 14.524 pontos. Em Lisboa, o índice PSI20 teve baixa de 0,7 por cento, para 12.327 pontos.