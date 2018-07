Ações na Europa fecham em forte alta As principais bolsas européias fecharam com fortes altas ontem, com os investidores animados pela esperança de que os planos de estímulo econômico de vários governos de países ricos vão conseguir impedir uma profunda e duradoura recessão nos EUA e na Europa, segundo traders e analistas. Londres +6,19%, Paris +8,68%, Madri +6,42% e Frankfurt +7,63%.